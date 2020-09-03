高雄14歲少女被囚禁66小時，警方昨（1日）在新竹竹東一棟透天民宅的密室夾層中尋獲。這回《中時新聞網》邀請到新莊分局偵查隊長林子翔受訪，隊長表示，若碰到這樣的狀況，切記保持冷靜，不要與犯嫌有二度衝突，找到適合時機尋求脫困機會。

保全李宗瑞囚14歲少女 專家教4招保命逃脫術

林隊長談到，若歹徒有持刀或槍，一定要切記，不要跟對方「硬碰硬」，如果不小心激怒對方，很有可能會危害到自身安全及性命，這時候就必須保持頭腦冷靜，等待時機尋求脫困機會。除此之外，最後的下下策就是「求饒」，所謂的求饒到底指的是什麼呢？隊長表示，求饒的前提是要順著他，因為犯嫌心態就是希望被綁架者能夠順從他的意思，所以只要能乖乖順從配合，就不會傷害到自身安全。

新莊分局偵查隊長 林子翔

他提到，平時隨身攜帶的東西也能成為防身武器，比方雨傘就是一個很好的防身工具，喝的鋼瓶水壺及穿的高跟鞋，甚至身上背的包包，都是能夠當成攻擊武器，另外，家長也可準備防狼噴霧器與哨子，讓孩子隨身攜帶在身上。若不幸遭綁架，一定要保持清醒，眼觀四面，耳聽八方，隨時注意周遭環境動態，清楚的知道所在位置，警方才能迅速找到目標，如果眼睛被矇著，可以透過聲音辨識，記住歹徒聲音及仔細聽周遭環境的聲音，林隊長說，仔細辨別聲音，也是對脫困有很大幫助。

當被歹徒囚禁在密閉空間內，發現有空氣、水、還有食物時，林子翔表示，這時就要理性觀察周遭，並查看囚禁空間是什麼材質，若發現有逃生門或是暗鎖，就得把握機會加以破壞，嘗試逃脫，隊長特別呼籲，逃生的前提，還是要注意安全。然而，現在的網路世界充滿很多虛幻，有些惡狼會假冒身份，誘騙涉世未深的少男少女，當自己的小孩出現可疑徵兆時，父母就必須提高警覺，多加留意孩子。

（剪輯/邱子軒）

(中時新聞網)