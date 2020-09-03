為讓準備赴日實習學生能快速進入長照環境，弘光科大老福系規劃「日照暨小規機實習生一日體驗課程訓練計劃」。學生受益良多指出，新冠肺炎國際疫情雖然暫時未趨緩，實習時間也在明年，但是「機會是給隨時準備好的人，準備好便能立即上手。」

弘光科大與切膚之愛基金會連瑪玉學苑共同合作首次規劃「日照暨小規機實習生一日體驗課程訓練計劃」，除安排日文老師上日文課，老師還陪同學生到長照機構深度實習，紀錄長照對應用詞、對話，翻譯成日文讓學生研讀，切膚之愛基金會執行長詹麗珠更親自接待。

弘光老福系到長照機構實習，日文老師隨行紀錄長照用語提前部署出國實習。（陳淑娥攝）

老福系講師蔡尚甫表示，課程總共5天，白天上日文課，下午到長照機構實習，其中一天安排7位學生進行小規模多機能服務一日實習，能夠加強長照機構實務經驗，過去學生相關參訪行程不夠深入，因此，這次安排學生到經常獲獎的失智症日照中心連瑪玉學苑一整天，請該機構督導、組長親自教學，除了認識硬體環境外，更實際陪同長者，進行服務、觀察、紀錄。

實習體驗課程包含椅上運動、健口操、協助起床及如廁、活動帶領、點心準備、陪伴搭車接送，讓學生能充份了解怎麼帶坐輪椅長輩活動，如何維護長輩安全，在用餐時必須要注意那些，每一個細節均觀察紀錄，訓練課程系統化，並在課程結束進行報告、回饋分享。

蔡尚甫指出，日本長照機構的屬性與安排一日實習的機構類似，提前為前往日本實習做準備，尤其一整天的實習請日文老師隨行，把學生服務長輩時，可能會用到的日文記錄下來。例如：我要把你從床上扶起來、我要開始推輪椅等用語，再整理成檔案，讓學生加強研讀，「透過場域的實務操作，讓學生訓練更札實，準備好後便能隨時赴日實習。」

大四學生關喬勻表示，日本長照發展很好，是台灣觀摩的對象，因此，從大二起便規劃要到日本實習，想學習日本的運作模式。她到補習班學日文已逾一年，這次透過5天短期的訓練，在日文老師陪同下，對自己幫助很大。雖然明年才實習，現在又有新冠肺炎疫情，但是機會是給隨時準備好的人，「有機會便要爭取。」

另一位學生林雨萱說，這次一日實習機構服務對象是失智老人，能夠讓她學習很多，跟以往當志工不同，學到更深、更廣的技巧，雖然有時候長輩睡午覺起來，可能忘記她是誰，不過能提早準備，往後能去日本實習，就能很快上手。

(中時 )