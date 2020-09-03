新冠肺炎疫情席捲全球，各國實施封城措施導致實體店舖經營陷入危機，研究機構Springboard於周四（3日）出台研究報告顯示，逾一成的英國商店目前處於空置狀態。

Springboard的研究指出，英國商店空置率從2020年一月的9.8%上升至10.8%，創下自2014年一月以來的最高紀錄，也反映出英國除了食物以外的零售業大幅受到封城措施衝擊。

英國的商店原先便已承受著高租金和高稅金的雙重壓力，加上近年電商興起使實體店鋪遭逢激烈競爭，英國實體店鋪近年皆在艱困環境中掙扎。

這幾年原先就面臨經營或財政危機的企業陸續宣布裁員或破產，在亞洲擁有高人氣的經典印花品牌Cath Kidston宣布關閉英國60間實體店鋪，僅保留網路銷售服務，且裁員逾900名員工；英國服飾及家用品品牌Laura Ashley宣布破產；大型百貨公司如丹本漢百貨（Debenhams）和馬莎百貨（Marks & Spencer）也接連宣布裁員。

Springboard的報告顯示，有六成地區的商店空置率都攀升，尤以大倫敦（ Greater London）地區的空置率增速最快，增加近三分之二，該研究機構也指出，雖然購物人數已連續三個月攀升，但英國高街（High streets）迎接的顧客人數相較2019年同期仍萎縮了30.8%。

英國高街項目工作組（High Streets Task Force）首席羅賓森（ Mark Robinson）指出，新冠肺炎疫情帶來了原先可能還要數年時間的全新變化，「人們不再詢問通勤時間要多久，而是改成思考自身住所附近的各項服務（商店、公園、診所、學校等）是否在步行距離內。」

(工商 )