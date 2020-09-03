華航正名、護照改版引起討論，台南市長黃偉哲今天受訪指出，台灣被看見絕不只是護照字體放大，華航正名則能讓更多人了解華航代表台灣，他持正面看待、樂觀其成。他說，過去台灣被刻意忽略忽視，捷克議長、護照改版只是其中的例子，這些例子堆疊出台灣讓世界共同分享同樣價值，讓世界尊重台灣、看見台灣。

黃偉哲說，台灣過去事實上是被刻意忽略、忽視，唯有比如防疫工作做好、科技業表現證明實力，才會被尊重，所以，被看見絕對不只是一個表象，要不然在國外報紙多買100則、1000則廣告，也抵不過今年初以來台灣防疫表現受到世界肯定與尊重。

被問到捷克議長在國會發表演說，最後提到「我是台灣人」一事，他說，台灣跟捷克沒有邦交，但非邦交國的國會議長到我們國會演說，講出令人很感動的「我是台灣人」的話，很多立委都起立鼓掌，掌聲久久不息，但這個部分尤其讓中國非常生氣，甚至威脅捷克，其實這個時候世界應該站出來，對於自由、民主，大家有共同的價值的國家應該站出來共同發聲。

他提到，美國國務院也把捷克國會議長在台灣的演說新聞放在官網，這是過去史無前例、從來沒有的，因此，希望大家共同站出來，不管是斯洛伐克，不管是德國，不管是法國，應該站出來聲援捷克議長，他這樣做讓人非常感佩。

黃偉哲說，希望藉這次互動加深台灣跟歐盟關係，也能夠發展實質，至少是經貿的、文化的交流能夠繼續強化深化，還有民主價值的交流，這點是我們可以努力的，而且也應該要把它做好。

(中時 )