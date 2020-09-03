白痴公主在YouTube上分享家人鬼壓床的經驗。(圖擷自白痴公主YouTube)

農曆7月鬼門開後，民間習俗禁忌變多了，在此堪稱鬼影幢幢的季節，網紅白痴公主分享媽媽被鬼壓床的親身經驗，由於事發過程毛骨悚然，令人聽了心驚驚。不過，她透露，後來經人指點，拜了地基主後，詭異現象竟從此絕跡。

白痴公主在影片中提到，媽媽當年北漂到台北唸高中，和大阿姨、大舅舅同住板橋，但媽媽卻好幾次被鬼壓床，甚至換房間也沒停止，被一高大男性壓到。後來跟大阿姨講，她也不信。不過，白痴公主在影門中加碼打電話問她，她才承認雖沒被鬼壓床，卻曾聽到廚房半夜發出聲響。

其實不止鬼壓床，白痴媽媽也常聽到走廊傳來蹦蹦蹦的吵雜聲，結果發現，大阿姨、大舅舅也會聽到，當時他們卻以為是彼此半夜不睡覺搞出來的聲響。總之，那棟房子在半夜很不平靜。後來有其他親人指點，去拜地基主才結束半夜超詭異現象。

白痴公主這集鬼壓床的恐怖經驗分享，引起網友熱烈討論，「地基主原來的住戶有拜的話，以後就都要拜」、「之所以拜完地基主就沒事，是因為地基主有能量能對付那個無形的」、「原來是地基主來收房租，沒有繳房租給地基主」、「之前被鬼壓床驚醒後，看到一個穿白衣的長髮女子在床尾爬……我是不信鬼神的人，當時半夢半醒，但還是毛～」、「地基主其實算是一種集合體，就是祭拜埋在房子土地下的先人」、「我也被壓過！！半夜莫名聽到有人在說話」。

(中時新聞網)