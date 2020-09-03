本土饒舌團體「玖壹壹」，以《打鐵》、《9453》、《來個蹦蹦》等歌曲走紅歌壇，擁有一票死忠歌迷支持，近來才在澎湖、桃園等地開唱完，未料成員健志無預警在IG上PO出告別文，透露「自己即將消失一段時間」，讓歌迷相當錯愕。

玖壹壹近來在澎湖、桃園等地接連開唱，吸引不少歌迷前往朝聖，豈知成員健志昨天在IG上曬出自己抱著狗的照片，只見他面無表情的盯著鏡頭，接著無預警表示：「因為一些關係，我必須消失一段時間，謝謝大家體諒」，立刻引發歌迷揣測及關切，不過隨後又在限時動態PO出多部在玩滑板的影片，讓人摸不著頭緒。

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對此歌迷紛紛留言：「如果可以好好休息，調整一下心情也不錯」、「要閉關準備新專輯嗎」、「14天隔離嗎」，不過留言串卻有意外插曲發生，那就是色情帳號「乳房大軍」再度入侵，紛紛留言露骨文字，氣得健志跳出來嗆聲：「西勒靠杯膩」，可說是當場歪樓。

玖壹壹日前參予「2020花蓮夏戀嘉年華」演出，不只首唱新歌《過來我家坐》，還宣布下個月9月11日即將推出全新專輯，《過來我家坐》也會收錄在專輯中，希望大家多加期待。

(中時新聞網)