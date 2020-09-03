去不了慕尼黑啤酒節是吧？天成飯店集團旗下華山町餐酒館即日起推出「盛夏啤酒節」活動，嚴選國際品牌熱銷款啤酒以及精釀啤酒，搭配酒吧輕食包含牛排、火山卷、義大利麵、Pizza等美饌佳餚，品嘗夏季限定的獨特美味僅此一檔不可錯過。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「天成文旅-華山町結合客房與餐飲資源，抓住夏天尾巴推出為期一個月的盛夏啤酒節，遴選來自西班牙、比利時與奧地利的國際熱銷啤酒，打造沁涼消暑的夏天，加碼推出「華山町夏日啤酒暢飲住房專案」啤酒助興過癮一夏，吃飽喝足上樓睡覺適合闔家歡樂、三五好友暢快暢飲，搭配安心旅遊補助入住平日兩人同行每人只要700元，趁著安心旅遊補助額度，盡早出遊更划算。」

優惠第一波：平日周一至周四19：00-21：00晚餐時段，每人499元起＋10％即可享星達姆啤酒暢飲喝到飽，加贈經典炸物乙份。優惠第二波：平假日晚餐時段以及假日午餐，凡點選主餐加購國際啤酒享75元起＋10％。優惠第三波：凡於活動期間不限時段任選同價位國際啤酒即享買二送一。

天成文旅-華山町加碼推出「華山町夏日啤酒暢飲住房專案」，即日起至2020／9／30凡透過官網或電話訂房，周日至周四入住精緻客房不含早2,400元，周五、周六入住精緻客房不含早3,000元，如需加購早餐，每房兩客400元(早餐原價每人每客360元＋10％)，專案依房型人數贈送華山町餐酒館晚餐時段限時1.5小時星達姆啤酒無限暢飲，來自西班牙的星達姆啤酒承載著地中海風情的奔放與熱情，入口滑順伴隨多層次穀物清香佐以華山町餐酒館美饌佳餚相當契合。

(中時 )