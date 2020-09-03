黑人強調目前首要之急是將台灣職籃新聯盟打理好。（圖／中時資料照片）

球星林書豪上月爆出入籍中華民國籍，正由移民署辦理後續事宜，預計本月來台定居，當時消息一出引發球迷一陣討論，但後來又有消息傳出，林書豪此舉疑是為了留守CBA。今(3日)周刊報導，身為台灣職籃新聯盟「P.League+」的「黑人」陳建州有意出手搶人邀林加入，但他沒證實。

台北市議員鍾小平上月證實林書豪已經取得中華民國護照，林書豪的父親林繼明後來拜訪內政部，感謝內政部與外交部協助，順利幫兒子取得中華民國護照。知情人士則透露說，因林書豪在國際運動界的矚目表現，符合高級專業人才申請要件，內政部長徐國勇也表示樂觀其成，盼林書豪返台能帶動運動風氣。

據《鏡周刊》報導，林書豪去年轉戰大陸CBA，以外援身分進入北京首鋼隊，傳球隊開出條件，以高薪利誘林書豪放棄美籍，但林拒絕，而林書豪後來取得中華民國護照，有傳言指是為了符合《對台26條規定》，能以本土身分繼續參加CBA，或是轉換跑道為台灣新職籃效力，彈性較大。

體壇人士也透露，平時就和林書豪關係友好的的黑人陳建州，有意邀請林書豪改加盟台灣職籃新聯盟，對此，黑人回應：「目前沒邀請加盟」，強調現在的計劃就是將P.League+打理好，作好成績後才有資格邀請林書豪加入，不排除未來的可能性。

(中時新聞網)