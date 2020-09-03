新北市動保處昨（2）日在板橋動物之家舉辦聯合普渡法會，由農業局長李玟擔任主祭，為天上的毛寶貝們誦經祈福，表達對動物亡靈的追思與哀憫。此外，設籍新北的飼主如有施打晶片的毛寶貝不幸離世，可聯繫動保處安排集體火化，也提供樹葬，中和動物之家亦設有生命紀念園區，供飼主悼念。

昨天是中元節，不少民間及公家單位配合傳統習俗舉辦普渡法會，在視寵物如家人和眾生平等的觀念下，動保處專為已逝的毛寶貝和流浪動物擴大舉辦普渡法會，會場擺滿寵物飼料、罐頭等供品，祈求已去到另一個世界的毛寶貝們也能幸福快樂。

新北市動保處為已逝的毛寶貝和流浪動物擴大舉辦普渡法會，由農業局長李玟主祭。（王揚傑攝）

普渡法會同樣請到法師誦經，為動物亡靈超渡，所有步驟遵照傳統儀式進行，除由農業局長李玟擔任主祭外，新北市獸醫師公會、新北市寵物商業同業公會、台灣防止虐待動物協會、台灣咪可思關懷流浪動物協會、玉山菊元協會及市議員劉美芳等也都到場參與祭悼。

長期在板橋動物之家從事志工服務的黃怡綺說，陪伴自己多年的愛犬過世後，遲遲無法從悲傷中走出來，於是常利用休假時間到動物之家擔任志工，從中獲得慰藉，也利用這次普渡的機會，帶著毛寶貝最愛的食物來參加，表達對愛犬的思念與不捨。

李玟表示，動保處也提供寵物生命禮儀服務，包括集體火化、樹葬、紀念園區等，有需要的民眾可上寵物樹葬服務資訊網查詢或電話向動保處洽詢。

(中時 )