桃園市忠烈祠在今九三軍人節舉辦秋祭，並為上月在漢光演習直升機墜毀殉職的簡任專中校、年初搭乘黑鷹直升機失事殉職的韓正宏總士官長，舉行入祀典禮，儀式一開始突然降下大雨，更增添莊嚴哀戚氣氛，全場300名官兵家屬為2人默哀1分鐘，市長鄭文燦不但讚2位英勇烈士克盡職責、無私無我，也冒雨一一跟簡和韓的家屬慰問致敬，「是國軍永遠楷模！」

桃園市忠烈祠今早舉行「桃園市109年秋祭致祭國軍陣亡將士暨簡任專中校、韓正宏總士官長入祀典禮」，由市長鄭文燦擔任主祭官，包含民政局長陳靜航與桃園市議會、陸軍司令部、桃園市後備指揮部、軍人服務站、行政院國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮民服務處、陸軍航空第601旅、及家屬等約300人，一同向烈士致敬。

市長鄭文燦擔任主祭官。(蔡依珍攝)

典禮前突然降下大雨，官兵們未著雨衣、冒雨迎靈。(蔡依珍攝)

鄭文燦相信人的生命有限，但精神會長存在家人、國人心中。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，簡任專中校在7月16日執行漢光36號演習，在戰備操演任務結束，準備從新竹空軍基地飛返龍潭601旅時，起飛不久就回報塔台發生旋翼轉速過低問題，為避開民宅，返回新竹空軍基地，不幸在戰備跑道附近，墜毀起火燃燒因公殉職，英勇精神、保護人民的傳統，讓全民心中都感到不捨，精神情操使所有國人國軍弟兄永遠懷念。

鄭文燦也讚韓正宏是士官長表率，2017年7月奉派擔任全國首任參謀本部總士官督導長，是士官階級最高職務，今年1月2日基於模擬作戰實況和戰備演習考慮，不顧山區氣候危安，由參謀總長沈一鳴率領搭直升機，赴宜蘭東澳進行演習驗證、提振官士兵士氣，途徑新北烏來山區，因氣候巨變加上環境因素，造成沈、韓等8人不幸罹難，韓克盡職責，最後一刻無私無我奉獻國家，相信隨行將士官忠勇奉獻精神，會永存國人心中。

典禮前突然降下大雨，官兵們未著雨衣、冒雨迎靈，鄭文燦親向2人靈位行三鞠躬禮並默哀1分鐘，2人的家屬都紅了眼眶、頻頻拭淚，場面哀戚。鄭文燦感謝與會者，在一早陰雨綿綿時刻一起追思緬懷，會後他也一一向簡任專和韓正宏的遺屬慰問哀悼，尤其簡的遺孀帶著2個稚兒，他特別鼓勵「要堅強」，相信人的生命有限，但精神會長存在家人、國人心中。

敬鵬大火殉職的消防小隊長李翰霖的哥哥李龍潭、遺孀和兒子也參與追思，鄭文燦也特別跟他們致意，讚李的長子李政和警專準備分發、次子李政霆也剛進入警專消防安全科，讚2兒繼承父親遺志；他也鼓勵2006年因公殉職的桃園警分局同安派出所副所長李朝鎮遺孀伍婕銣，笑讚李的女兒長大了，鼓勵她持續加油。

鄭文燦鼓勵簡任專的遺孀和稚兒。(蔡依珍攝)

鄭文燦鼓勵簡任專的遺屬。(蔡依珍攝)

鄭文燦鼓勵韓正宏的遺屬。(蔡依珍攝)

鄭文燦鼓勵李翰霖的遺屬。(蔡依珍攝)

鄭文燦鼓勵李朝鎮的遺屬。(蔡依珍攝)

簡任專的遺屬。(蔡依珍攝)

典禮前突然降下大雨，官兵們未著雨衣、冒雨迎靈。(蔡依珍攝)

全場300名官兵家屬都感到不捨。(蔡依珍攝)

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