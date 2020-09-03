英特爾今（3）日推出新世代筆記型電腦處理器，持續推動 PC 產業發展。新款搭載Intel Iris Xe Graphics的第 11 代Intel Core處理器（代號「Tiger Lake」）無論是搭配Windows或Chrome OS，均可為生產力、協作、創作、遊戲與娛樂提供絕佳效能。

藉由英特爾新的 SuperFin 製程技術優勢，第 11 代Intel Core處理器不僅擁有高效能，更具備能源效率與反應性，運作頻率亦明顯高於前一代。Acer、Asus、Dell、Dynabook、HP、Lenovo、LG、MSI、Razer、Samsung以及其它廠商預計將推出超過150款基於第 11 代Intel Core處理器的設計。

英特爾同時推出用於筆電設計的Intel Evo平台品牌，藉以滿足第二版Project Athena規格和關鍵體驗指標（KEI）。預計今年將有超過20個通過認證的設計。英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理 Gregory Bryant 表示:「搭載Intel Iris Xe Graphics的第 11 代Intel Core處理器代表了處理器實際效能的重大進展，亦是我們打造過最好的筆電處理器。當您挑選第 11 代Intel Core – 特別是嶄新英特爾 Evo 聯合設計與驗證過的設計，將擁有最佳的筆記型電腦體驗。」

Intel Evo介紹

全新Intel Evo平台品牌代表了最佳的筆記型電腦，無論身在何處均可協助用戶保持專注和完成工作。搭載Intel Iris Xe Graphics的第 11 代Intel Core處理器，並通過強化後的第二版Project Athena測試方式驗證和關鍵體驗指標（KEI），英特爾及其聯合開發夥伴再次提升筆電使用體驗的新標竿。

透過測量在真實條件下的工作流程，以便兼顧一致的效能和電池續航力，英特爾獨特測試和量測方法，可提供筆記型電腦每日表現的概觀。惟有那些能夠持續滿足或超越KEI 與規範的筆記型電腦，才可獲頒Evo徽章。KEI 目標的最基本要求如下：電池模式擁有一致性的反應速度、休眠喚醒時間小於1秒、搭載FHD螢幕，於真實應用場景可提供9小時或更長的電池續航力、搭載FHD螢幕，快速充電30分鐘即可享有4小時以上的電池續航力。

藉由整合Thunderbolt 4通用纜線與Intel Wi-Fi 6（Gig+），Intel Evo平台更具備一流的有線和無線連接性 ，再加上高品質音訊、網路攝影機和顯示器，全部整合至輕薄時尚外型並提供優質體驗。

搭載Intel Iris Xe Graphics的第 11 代Intel Core處理器

搭載Intel Iris Xe Graphics的第 11 代Intel Core處理器，適用於Windows或是Chrome OS。其代表了英特爾最具野心的系統單晶片（SoC），為 U 系列筆記型電腦在生產力、創作、遊戲、娛樂和協作方面，提供超越世代效能差異和絕佳體驗。藉由最佳化CPU、GPU、人工智慧（AI）加速、軟體最佳化和平台功能，於絕佳輕薄平台灌注廣泛的整合性，從而最大限度地提升應用程式實際效能與使用者最常使用的功能：

• 豐富的協作：第11代處理器具備更多沉浸式和個人 AI 增強體驗，更適用於協作工作，包括增強音訊功能，能夠將背景噪音抑制工作從CPU卸載至Intel Gaussian與Neural Accelerator 2.0（Intel GNA 2.0）、AI 加速背景虛化與視訊解析度升頻、最新的視訊解碼和整合Intel® Wi-Fi 6（Gig+）– 視訊會議的最佳 Wi-Fi技術 – 均可於輕薄筆電實現。

• 領先的生產力效能：相較競爭產品，採用反映使用者每天如何使用筆記型電腦的工作流程，辦公室生產力提高20% 以上。整合 Thunderbolt 4 功能支援多達 4 個連接埠，能夠連結多種周邊設備，單一纜線即可快速充電、外接螢幕和擴展儲存空間。

• 進階內容創作：相較競爭產品，實際相片編輯工作最高可達2.7倍快、實際影片編輯工作最高可達2倍快，並支援8K HDR顯示器或是同步顯示輸出4個4K HDR畫面。

• 沉浸式娛樂：第 11 代Intel Core處理器為業界首款以硬體方式支援Dolby Vision的處理器，相較前一世代可提供更沉浸的娛樂內容體驗，並於系統層級節約20％左右的耗電量，延長電池續航力額外提供一個多小時的視訊串流服務。

• 嶄新遊戲體驗：遊戲效能最高達前一代的2倍 ，首次於英特爾內建顯示核心以1080p解析度暢玩Borderlands 3、Far Cry New Dawn、Hitman 2以及其它暢銷大作。遊戲同步直播串流的速度為競爭產品的2倍以上，讓您與朋友輕鬆分享榮耀時刻。透過整合Intel Iris Xe Graphics，這所有的一切均可融進輕薄設計中。

整合和最佳化實現輕薄平台

正如2020年架構日所揭露的細節，新的Willow Cove CPU和Intel Iris Xe Graphics架構藉由英特爾SuperFin製程技術突破頻率疆界－最高達4.8 Ghz－提升電源效率的同時，同步開啟SoC整合專用運算引擎、加速器、軟體最佳化的可能性。第 11 代Intel Core處理器提供實際工作負載所需創新運算引擎的最佳組合，包含：

• 全新的Intel Iris Xe Graphics，效能優於同級市場中90%的獨立顯卡，並提供最高達 96 個EU 和16MB L3 快取。

• 首次在內建顯示整合Intel DL Boost : DP4a 指令集執行神經網路推理，以及第一個對 INT8 資料類型提供原生支援，AI 效能最高達 5 倍。

• 透過整合Intel 控制流強制技術（CET）和Intel 全區記憶體加密，強化硬體安全性。

• 支援高效能AV1 CODEC ，即便在頻寬受限的情況下，亦可支援高效率的4K解析度。

• 首次提供具備視覺感知與自適應調光的影像處理解決方案。

• 一流的Thunderbolt 4連接性，包含最多支援4個連接埠，以及單一纜線即可充電、傳輸資料、輸出視訊。

• 首款CPU直連4條PCIe Gen 4通道的行動市場SoC。

第 11 代Intel Core處理器於輕薄筆記型電腦機身，提供對進階工作負載相當重要的單核速度，共有9款橫跨2種封裝設計的型號，擁有靈活外型組態，最高Turbo 時脈來到4.8Ghz，可調整的熱功耗範圍從7W～28W不等。

(科技)