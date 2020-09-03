信義房屋與獎金獵人合作2020「信義徵幸福｣短片大賽，共徵得126件投稿作品，並從中挑選20件優質影片進入複賽，「比牧東」影像創作團隊的《幸福日記》，內容簡潔有力，清楚表達新鮮人一心為客戶達成家業夢想的劇情，並以及純熟的運鏡手法脫穎而出，獲得本屆首獎「信義獎」並獲得12萬元獎金。

評審團表示，此次首獎影片《幸福日記》以問句開頭，勾起觀眾好奇心，同時節奏掌控得宜，以溫馨配樂、感性情感告訴觀眾進入信義房屋的原因以及現況。結尾「這裡好嗎?很好，你還可以讓他更好」更帶出信義房屋始終追求「信義立業，止於至善」以及「好，還可以更好」的精神。

《幸福日記》憑藉劇情及運鏡獲得信義房屋2020｢信義徵幸福｣信義獎(圖/信義房屋提供)

首獎信義獎得主「比牧東」隊長陳牧聖表示，本身就是影視相關工作者，今年因為新冠肺炎疫情影響影像工作較往年少，所以很感謝信義房屋舉辦這樣的比賽，讓影像工作者有創作舞台。因為剛好有朋友任職於信義房屋，常發現他會在自己的社群媒體分享他這份工作所獲得的成就感與幸福感，因此就以他朋友的日常生活為題創作這支《幸福日記》，因為是真實的職場體驗，所以作品呈現更自然流暢，更容易把觀眾帶入影片當中。

信義房屋人資部執協張旭表示，從這次的參賽作品中，看見年輕人展現無限的創作熱血，不論是以溫馨感人的手法訴說房屋仲介樂於助人的故事，或是用類比手法呈現其他行業的職場幸福。評審之一的信義房屋公共事務部副總林俊安則表示，這次入圍作品不約而同都提到「幫助需要幫助的人」，非常呼應信義房屋利他精神。

2019年一整年信義房屋任用的新人年齡平均約27歲，信義房屋非常在乎年輕世代的想法，透過此次比賽，亦更了解年輕世代對職場美好生活的想像，近年各項創新福利就是站在年輕人的角度而設計，提供給無相關經驗的年輕人優渥起薪及培訓制度，堅持絕不挖角，自我培訓優秀人才，創造職場幸福感，也歡迎更多年輕朋友加入信義房屋，一起共創更美好的幸福職場。

2020｢信義徵幸福｣短片大賽獲獎名單整理

信義房屋得獎名單(圖/信義房屋提供)

(中時新聞網)