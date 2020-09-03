美股近期牛市沖天，道瓊指數周三（2日）收盤重返29000點大關，創下今年2月下旬以來新高；對此，美國總統川普藏不住心中的得意，發推文邀功表示，「有我當總統，你們真幸運！」，句末還加上俏皮眨眼的表情符號。

儘管美國8月份「小非農」ADP就業職缺增加42.8萬個，低於市場預期100萬個，但因美國7月工廠訂單數據成長6.4%高於先前的預估，帶動美股持續走高，道瓊指數稍早收盤暴漲454.84 點（或 1.59%），收在 29,100.50點。

聯準會公布褐皮書顯示，截至8月底，美國企業業務活動緩慢改善，就業人數也有所增加，但該國部分地區經濟成長仍疲弱。

摩根大通分析師指出，投資人在追逐風險的漲勢中，美國主要市場仍在消化11 月總統大選結果推遲或不確定的可能性。

川普向來視美股為他上任來最大政績，在美國總統選情白熱化之際，川普不斷抨擊拜登當選，不利於美股後市，然而就在道瓊指數稍早收盤站上29,000點大關後，川普開心地發推文，「道瓊指數剛收在 29,000 點以上。有我當總統，你們真幸運！」，句末還加上俏皮眨眼的表情符號。

(中時新聞網)