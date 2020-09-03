前台大校長李嗣涔在學術研究外，一頭鑽進研究特異功能的領域在國內相當知名。他從1988年練氣功開始，到1992年轉向研究特異功能，後來在小朋友手指識字辨認宗教關鍵字的實驗中，他證實了信息場，也就是俗稱為「靈界」的存在，他的研究令人嘖嘖稱奇，還曾自組了一支抓鬼特攻隊，前往台大醫院舊院區病床去抓鬼，在當時引發不少爭議，雖然抓鬼特攻隊最終沒有抓到鬼，研究也沒有得到正式結果，但李嗣涔對靈學的深究，確實引發不少人討論。

李嗣涔自組抓鬼特攻隊的故事，在醫界與學術讓人印象深刻且津津樂道。他曾多次對人說過這個故事。根據聽聞的人轉述，當年腎臟科七號病床上的一位女病人在去世前幾天，忽然變了一個人，不斷對她的丈夫說：「我不是你太太」，語氣及表情與以前完全不同。

負責該位病床的女護士記錄她所說的內容發現，與睡在同一病床前面第四位去世的病人言行一樣，因此直覺有可能這女病人被附身了。當時女病患內科的主治醫師也是抓鬼研究小組的一員，因此邀請了他及一起開課的石姓老師，決定選一天一起去抓鬼。

據了解，抓鬼當天，研究小組一共去了七個人，除了院內他與醫生及老師3人外，還包括了2位學生，1位攝影師，1位中科院的專家，為求慎重，還帶了對780奈米紅外線敏感的底片，準備在鬼魂現形時拍照。

當時台大醫院舊大樓大部分搬空了，門也被釘死。抓鬼特攻隊找來鉗子把7號病房門打開，進去一看，牆上雖有病床號碼，但是有二、三十張病床塞在裡面亂成一團，不知那一個是3號床，不過3號的位置確定是在靠窗的牆角。

抓鬼特攻隊成員石姓老師本身具有念力，在某些動作下頭手附近會出現大磁場。他用雙手以念力對牆角發功，試圖使殘留的訊息現形。幾分鐘後，在他手指尖端外緣二、三公分處，出現了一堆像灰塵的白色煙霧，飄浮了幾十秒鐘又消失了，並沒有任何東西現形。

接下來石姓老師老師對每一張床去感應，希望找出那一張床是3號床。同去的一位女學生一向很敏感，她覺得其中一張床讓她感覺「不大對」，請石老師過去看看。

當石老師經過李嗣涔身邊；相距不到一公尺時，突然2人之間湧出一股類似屍臭的氣味，非常強烈，7個人幾乎同時聞到，頓時轉身奪門而逃，衝到走廊上把原來緊閉的窗戶打開透氣。臭味10多分鐘後才全部消散，事後大夥進入房間，由石老師對病床發念力，手忙腳亂把兩捲底片照完，然後匆匆離開醫院。

抓鬼當天晚上，一位台大內科的副教授打電話來詢問抓鬼的過程，還項研究團隊形容，他二十年來蒐集的案例顯示，鬧鬼的地方出現臭氣似乎是相當普遍的現象。

但李嗣涔自己也曾懷疑，是不是因為病房內灑的某些藥水，在有人不斷走動之情況下再度蒸發出來。不過他調查有機化學的資料找出幾種在室溫會蒸發之氣體，但都不具屍臭的味道。

雖然該次抓鬼並未成功，但當年研究團隊追根究柢的精神與衝勁，確實引發不吵人刮目相看，也引起各界一陣研究靈學的風潮。

(中時新聞網)