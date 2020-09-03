少子化不僅衝擊學校招生，也大大影響台灣房市。房產專家Sway表示，房地產的入學房價指標，當屬台北市的師大附中國中部，以前家長可得先去旁邊的學區里，買個三千萬爛公寓，才有機會唸，但今年只要提早兩年，隨便租個爛房子、設個籍，就可以唸到了！少子化的恐怖，不只讓天價學校只收到一個學生，明星學區也不再明星，學區房價已經墜落，再也不保值。

Sway在臉書發文指出，以前若想讓孩子唸師大附中國中部，家長可得先去旁邊的學區里，買個三千萬爛公寓才有機會，因為如果購屋與設籍的時間不夠，或是可就讀的里別又更換了，這三千萬就白投資。雖然條件嚴苛，但以前的人還真趨之若鶩，想說唸完後再加一點價賣掉，後面多的是有錢的家長一棒接一棒，給小孩看似自然又有機會直升師大附中的公立生活。

不過，這一棒掉了，掉在地板上或是掉往地下室去了。Sway說，現在根本就不用買房子，就可以唸到師大附中國中部；而政大附中也一樣，早些年夯的不得了，也是想搶直升高中的那一點點名額，買屋、設籍，讓小孩早一點可以跟同質性的學生在一起。而今都免了，隨便租個爛房子都可以。

Sway感嘆，讓大家終於可以唸得起明星國中，恐怕是高房價的唯一好處，因為少子化逼得人都跑光光，前人只留下大量昂貴爛屋，等待下一棒，而現在根本就沒有下一棒了。

(中時新聞網)