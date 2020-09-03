印度總理莫迪(Modi)的個人推特帳號在周四稍早遭到駭客入侵。該造假的莫迪推文徵求更多的加密貨幣，該推文已遭刪除。

總理莫迪的推特帳號有250萬名追蹤者，周四有一系列比特幣相關的推文出現在該帳號，例如：我請求你慷慨地為新冠肺炎捐款至總理的國家救助基金；印度現在開始使用加密貨幣，請捐款至....等。

據India Today報導，莫迪推特上另一則假新聞則寫著：這個帳號已被John Wick駭進，我們並沒有駭進Paytm商城。

今年8月30日網路安全公司Cyble聲稱駭客組織John Wick是Paytm商城資料大規模外洩的幕後兇手。Cyble指出，駭客要求贖金，因為他們可以自由進出資料庫。Paytm則表示無出現任何資料外洩。

推特已經證實印度總理帳號被駭客入侵，表示將注意此活動，將採取步驟以保護被盜的帳號。

自今年七月以來，諸多名人推特帳號遭入侵，包括巴菲特、貝佐斯、歐巴馬、拜登、比爾蓋茲以及馬斯克等，上船的假訊息都跟加密貨幣有關。例如假推文會寫出

(時報資訊)