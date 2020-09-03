工業電腦廠融程電（3416）受惠奪得3大客戶平板大單，隨著歐系車檢平板出貨增溫，第3季營運動能可望躍升，配合預計後續陸續出貨的美系倉儲平板大單及醫療平板專案，法人看好2020～2022年營運可望逐年成長，給予「買進」評等、目標價喊上100元。

受第三季訂單動能強勁激勵，融程電股價在買盤敲進帶動下連2天勁揚，今（3）日再開高走高、勁揚5.83％至79.9元，再創2011年3月中以來近9年半新高，盤中維持逾2.5％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人9月起明顯偏多操作，本周迄今買超150張。

融程電深耕利基型特殊市場，去年順利奪得歐系車廠車檢平板大單，並如期自6月起開始小量出貨。隨著第三季出貨動能逐步放量，2020年7月自結合併營收1.52億元，月增達16.6％、年增達19.69％，站上近10月高點、改寫同期次高。

融程電董事長呂谷清先前表示，隨著去年敲定的專案大單陸續出貨，今年營收仍可維持成長，台幣匯率強升將是較大挑戰，希望淨利率能維持14％目標。公司也設下未來3年營收每年成長20～30％，強固型平板市占率至2022年自5％跳增至15～20％的營運目標。

法人預期，在歐系車檢平板大單放量出貨帶動下，融程電8月營收可望逼近2億元、改寫歷史新高，9月持穩高檔，第3季營收有望突破5億元、同步改寫新高。隨著美系客戶倉儲平板大單開始出貨，第四季營收有望持穩高檔，全年營收目標繳出雙位數成長。

由於歐系車檢平板及美系倉儲平板均為5年期的長期大單，加上融程電亦接獲醫療測量昏迷平板訂單，預計明年第4季開始出貨，在長期大單穩健需求挹注下，法人看好可望帶動融程電2020～2022年營運逐步穩健成長，給予「買進」評等、目標價100元。

(時報資訊)