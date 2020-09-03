美國聯合航空（United Airlines）周三宣布，在聯邦政府保護航空業就業的新冠紓困措施於本月底結束後，聯合航空擬最快於10月裁減逾16,000人。

這次的非自願性的裁員規模約占聯合航空總人力的17%，其中許多是已經放無薪假的人員。不過該公司公布的最新裁員數字，遠低於其7月份提出可能多達36,000人工作不保的預警，這是因為已有數千人接受自願離職、提前退休，以及包括自願無薪假、暫時休假或減少排班在內等其他十多個選項。

聯合航空表示，這次的非自願裁員人數為16,370人，包括6,920名空服員、2850名機師、1400名管理職員、2010名維修技師與2260名機場業務人員等。

不敵新冠肺炎疫情在全球各地持續延燒的衝擊，美國航空上周表示，除非獲得進一步的聯邦援助，否則公司擬裁員19,000人，加上自願離職與休假在內，集團人力最多將較疫情縮減30%。達美航空亦已宣布除非與工會達成減支協議，否則到10月恐將有1941名機師必須放無薪假。

(時報資訊)