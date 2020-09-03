傳聯發科(2454)將與超微攜手，開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品，由於超微近幾年透過積極的產品策略，力拚拉近與英特爾的距離，故選中在技術上具有優勢的聯發科當幫手，其實就策略面來說，乃合情合理，法人也分析認為，此舉若為真，將有利於為聯發科營運注入向上力道。

聯發科因為華為事件股價歷經一波大幅修正，近來出現反彈訊號，今股價續彈，收復600元大關，大漲逾2.5%，股價最高達615元。觸及季線位置。

傳出聯發科將與超微合作開發下一代晶片組與Wi-Fi6產品，相關訊息儘管未受證實，但法人分析指出，聯發科在筆電市場的連網晶片業務深具優勢，包括Wi-Fi、藍芽、5G數據機晶片，且聯發科亦有團隊專攻高速I/O介面技術，假設此合作為真，不排除為聯發科帶來營運上檔空間的可能性。

超微透過積極的產品策略，將英特爾視為最大對手，超微目前桌機、筆電目前市占率已約20%，Mercury Research資料顯示，超微受惠於行動處理器Ryzen 4000的表現，目前在x86筆電市佔率已達歷史高峰之19.9%，其在x86桌機市場市占率也約19.2%。

法人分析指出，聯發科與超微合作的新業務較可能是針對筆電而非桌機，超微為了提供比英特爾更完整的連網解決方案以深耕筆電市場，故超微選擇與聯發科合作設計Wi-Fi 6、藍芽、5G數據機晶片將則也是意料之中，相信聯發科在網通、連網方面的專業有助超微加速滲透筆電領域。

(時報資訊)