48歲男星張克帆曾是團體紅孩兒主唱，2016年和圈外女友顏睿瑧（雙兒）結婚，現在以上節目通告為主。近期，他錄民視《這事有影嘸》，分享自己前年得甲狀腺亢進，心跳時常破140，遭到醫生警告有可能會「心肌梗塞」出事。

張克帆與李佳穎上節目分享減肥話題。（圖／民視提供）

張克帆最近進棚錄影節目《這事有影嘸》，暢談想減肥卻越減越肥的話題。他表示過了30歲後，體重一路直線狂飆，加上前年罹患甲狀腺亢進，又沒有運動的習慣，心跳常常超過110，甚至達到140都是家常便飯。

後來他接受醫生檢查，被對方語重心長地勸說再不治療可能會促發心肌梗塞，張克帆驚覺事情大條，才去醫院拿藥，但藥物帶來發胖的副作用，體重直逼100公斤，讓他感嘆健康真的很重要。

張克帆2005年復出演藝圈，就將自己轉型成通告藝人參加各大節目，7月時他上《媽媽好神之俗女家務事》解釋先前傳出的小三風波，當時報導直擊他進婦產科，被寫成疑似偷吃，他澄清自己真的是被冤枉，只是當天去相機店發現零錢不夠，才去一旁的婦產科換錢，未料被狗仔逮得正著，被誤解成出軌。

(中時新聞網)