國產蒜頭1日創下每公斤333.4元（一台斤200元）歷史天價！對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批農委會，蒜價飆天價農委會忙開放瘦肉精，該急著解決的不急，抱總統，美國大腿跑第一，宛如進入無政府狀態。

西螺果菜市場大蒜價格兩周前飆到每公斤288元天價，沒想到1日更站上333.4元「天價中的天價」！西螺果菜市場經理姜福受表示，今年因新冠肺炎疫情緣故，國外蒜頭卡在海關進不來，且國產蒜頭今年也因雨災失收，造成價格一直漲，物以稀為貴。

對此，王鴻薇2日在臉書發文表示，夜市香腸不送大蒜，媽媽們炒青菜改放薑絲，炒海鮮裡看不到蒜頭，因為大蒜價格飆漲，平民美食很多少了蒜頭這一味。

王鴻薇臉書。（摘自王鴻薇臉書）

王鴻薇更痛批政府，最近大蒜貴格貴到不行，據說飆到34年新高。反觀應該平抑民生農作物價格的農委會不吭不聲，彷彿沒事人，因為都在忙著公告開放瘦肉精添加，該急著解決的不急，抱總統，美國大腿跑第一，宛如進入無政府狀態。大蒜貴不貴不重要，如何迎接瘦肉精美豬比較重要，再問一次，我們有政府嗎？在做什麼事呀？

(中時新聞網)