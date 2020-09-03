蔡英文總統日前宣布開放萊克多巴胺美豬及30月齡以上的美牛進口，引發食安疑慮，衛福部長陳時中則稱「正常狀態下美豬吃好幾輩子都不會有問題」。對此，杏仁哥則怒批「我們還要再忍受下去嗎？」並問大家準備好了嗎？許多網友回文響應喊「+1」。

陳時中日前接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，主持人周玉蔻問及一輩子吃多少美豬才會生病？他則回應，正常狀態下美豬吃好幾輩子都不會有問題。陳強調，即便一天吃33塊豬排，吃5至10年，也不會有萊克多巴胺相關的健康風險，因為不是所有的豬排都是美豬，也不是所有美豬都是瘦肉精美豬」。他表示這種說法太極端，並向主持人表示「怎麼可能一天吃33片」。

杏仁哥則在臉書向反對美豬進口的國人喊話，他說瘦肉精會毒害國人的健康，「我們的子女，小孫子都可能被餵食含瘦肉精的豬肉，我們還要再忍受下去嗎？」更問大家準備好了嗎？「準備好了請+1」。杏仁哥是否會有下一步動作，引起網友關注。

網友也紛紛回文喊「+1」，並表示「上凱道請蔡英文收回」、「忍很久了」、「上凱道抗議啦」、「我想帶豬肉上街頭」、「坐而言不如起而行」、「覺得再怎麼抗爭也沒用，只是出口怨氣，已準備好不吃牛肉與豬肉（含相關加工食品、內臟）」、「北中南串連走上街抗議」。不過有網友問及「又能怎樣呢？上街頭抗爭？還是在這邊+1+1就能改變？」杏仁哥則回應表示「我們不能再冷默了」，網友則回應「沒別的意思，只是覺得我們人民的力量真的很小」。

(中時新聞網)