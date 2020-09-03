民進黨政府用一紙行政命令引發在野黨不滿，國民黨今天開記者會質疑民進黨用國人健康換到什麼？有兩岸經貿談判經驗的倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全直批這局是失敗了，美國換到實質東西，台灣還不知道換到什麼，而此舉卻是在幫美國總統川普助選。

施威全表示，這局是台灣輸了，美國豬肉賣去歐盟、中國大陸、俄羅斯都沒有瘦肉精，卻硬要台灣吞。正常來講，台灣宣布接受的同時，大局應該要底定，台灣得到什麼應該要很清楚，但現在台灣能得到什麼都還在磋商，美國卻取得實質東西，台灣反而一團混亂，以賽局來說，這局失敗了。

施威全認為，美豬解禁這種事情，應該是要在TIFA、在FTA的談判桌上談，美國卻把規則變得對他們有利，在談判前設下關卡，阻礙台灣上談判桌，運用謀略更改賽局規則，「把議題變成前提」，讓規則利於美方。

施威全指出，以目前的狀態來看，應該是美方有求於台灣，美豬解禁之後，美國副總統彭斯就說「台灣今天決定放寬對美國豬肉、牛肉的進口限制，是美國總統兌現對美農民與國家承諾的另一個例證」，顯示台灣開放美豬，根本是在幫川普競選連任，「別人讚賞投降姿勢很漂亮，還要沾沾自喜。」

國立政治大學外交系副教授吳崇涵指出，台灣現在面對美國就是附從主義，在這架構下，小國要附從大國，大國也會越來越需索無度，最後可能導致小國在主權上也要被大國牽制。他並預言類似情況還會一直發生，美豬美牛之後可能會是要求台灣拿掉學名藥，還有進口基改食品。

國民黨台北市議員徐巧芯擔憂，目前衛福部長陳時中打算「全豬開放」，代表連大家最擔心，瘦肉精殘留最高的豬內臟也要進來。而最有可能吃到美豬的，就是國軍、學校營養午餐、老人共餐，甚至很多從菜單上難以明確知道食材來源，比如肉醬義大利麵、燒賣，其中的絞肉就很難清楚肉品來源，若有像老人這樣高風險群吃到，長期累積影響健康誰要負責？

國民黨立委鄭正鈐表示，瘦肉精美豬進口犧牲國人健康、犧牲國會監督尊嚴，換到什麼到現在還不知道，如果沒有交換到任何東西，難道國人健康這麼沒價值？健康是可以拿來交換政府利益政黨利益？開放美豬到底得到什麼？

有媒體詢問那馬政府當年開放瘦肉精美牛台灣換到什麼？對此，國民黨立委葉毓蘭表示，至少那段時間之內，馬政府做到在美中台之間取得相當程度平衡，不會躁進，民進黨開放美豬讓對岸認為過度親美，反而變成挑釁行為，「國民黨換到什麼？國民黨為我們換到和平。」

(中時 )