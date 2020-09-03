日本寫真界新人輩出，想在競爭激烈的演藝圈中嶄露頭角，除了外表外雄厚的家庭背景也很容易成為話題。近日首次曝光於週刊封面的22歲正妹「橋本萌花」，不僅長得漂亮、身材火辣，真實身分竟然還是「社長令孃」。

橋本萌花擁有天使臉孔、173cm的高挑身材，加上豐滿的上圍，讓她首次登上日本知名雜誌《週刊Playboy》的封面便成功吸睛，而且她的竟然還是日本知名連鎖拉麵店創始人的女兒。

據雜誌中報導，過去橋本萌花的母親曾告訴她：「想要成功就必須靠自己的努力去做」，因此一心想到東京發展演藝事業的她，在沒有父母的金援下便隻身前往東京積極尋求曝光，私底下兼職當Uber Eats外送員賺取外快生活，為的就是想靠自己的努力獲得成功。

公開照片及側拍影片中，橋本萌花穿上性感比基尼，展現傲人的身材，期間不時展現甜美的笑顏，迷得男粉絲神魂顛倒也讓她在網路上迅速竄紅，紛紛留言「她長得好可愛」、「這位真的很可以」、「有上進心不靠爸又正妹，這種女孩不多了」，不少人已開始期待她未來的發展。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)