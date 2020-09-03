華碩今（3）日於Built for Brilliance線上發表會中推出首款取得Intel Evo平台設計驗證的筆記型電腦，同時也是搭載OLED螢幕的輕薄變形筆電—ZenBook Flip S (UX371)，以及眾多全新升級搭載第11代Intel Core處理器個人電腦系列產品，包含：ZenBook Flip 13筆電(UX363)、ZenBook S (UX393)、ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL)筆電、ExpertBook B9 (B9400)。

另外，發表會上亦推出多款個人電腦系列新品，例如全球最小搭載ScreenPad的14吋筆電ZenBook 14 (UX435EA/EG)、全球最小搭載4K OLED螢幕的15吋筆電ZenBook Pro 15 (UX535)亦同場亮相。

建置於ASUS ScreenPad智慧觸控板的ASUS ScreenXpert 2.0使用者介面，提供強化生產力與多功能應用，像是直覺的介面設計，可讓兩個螢幕間的作業切換更流暢，還具備多款華碩ScreenPad獨家應用程式，能為使用者多工帶來強大助益。

MyASUS線上即時服務，則整合許多華碩獨家應用程式，可協助使用者維護系統、最佳化電腦效能，以及售後服務與支援聯繫。其中最新的智慧風扇技術，可依使用情境達設定，為筆電帶來兼具安靜與效能的最佳散熱效果。

因應遠端工作需求的大幅提升，華碩新一代筆電還導入ASUS WiFi Master與AI降噪技術，其中ASUS WiFi Master技術包括WiFi SmartConnect、WiFi Stabilizer及WiFi RangeBoost等功能，可自動選擇最佳WiFi訊號、過濾雜訊干擾，搭配多天線設計，將可確保連線品質更加穩定。而獨家AI降噪則是導入先進的機器學習技術，使用者可透過MyASUS開啟ClearVoice Mic / Speaker，自動過濾背景雜音以獲得清晰音質。

第11代Intel Core處理器筆電ASUS ZenBook Flip S (UX371)

極致便攜的ZenBook Flip S為華碩旗下首款取得Intel Evo平台設計驗證的筆記型電腦，輕薄僅13.9 mm、1.2 kg，通過PANTONE認證的4K UHD OLED NanoEdge準確色彩觸控螢幕具備100% DCI-P3廣色域，並通過VESA DisplayHDR 500 True Black認證，可呈現深邃的黑色與優異的對比度，同時還獲得德國萊茵(TÜV Rheinland)護眼認證；此外，ZenBook Flip S亦支援具備4096階壓力感應的全新ASUS Pen主動式觸控筆，將提供使用者更直覺的輸入方式。

ZenBook Flip S曜金黑機身搭配對比鮮明的紅銅鑽石切割邊框與髮絲紋飾條，彰顯不凡品味。精密耐用的360° ErgoLift螢幕軸承可讓筆電變身為平板、分享與帳篷模式，滿足不同生活情境。全新ASUS NumberPad 2.0另配備虛擬數字觸控板，數字輸入更便捷，搭配窄邊框鍵盤設計，將提供空間配置更多便利的功能鍵。

ZenBook Flip S搭載第11代Intel Core i7處理器與Intel Iris Xe繪圖晶片、最高16 GB RAM與1 TB PCIe 3.0 x4 SSD帶來優異的行動運算效能。另提供兩個Thunderbolt 4 USB-C、一個USB 3.2 Gen 1 Type-A及一個HDMI連接埠，提供強大的連結能力，並具備長達15小時的超強電池續航。

ASUS ZenBook Flip 13 (UX363)

機身纖薄僅13.9mm，重量僅1.3kg，ZenBook Flip 13精巧的360° ErgoLift螢幕軸承可提供包含筆電、平板、帳篷、分享等多種使用模式。隨著螢幕翻轉能自動抬升的全新窄邊框式鍵盤，提供舒適的打字角度與更好的系統散熱效果。除搭載最長可持續使用14小時的高容量67Wh電池，使用者還可透過隨附的65W充電器進行快速充電；而ASUS USB-C Easy Charge功能，則可讓使用者利用各種USB-C或USB-C Power Delivery (PD)充電器進行充電。

ZenBook Flip 13最高配備NanoEdge FHD OLED超窄邊框觸控螢幕，並支援具備4096階壓力感應的全新ASUS Pen主動式觸控筆，同時搭載最高第11代Intel Core i7處理器、Intel Iris Xe繪圖晶片以及16GB RAM、1 TB PCIe 3.0 SSD，將為ZenBook Flip 13提供流暢效能。

ASUS ZenBook S (UX393)

ZenBook S採用全金屬一體成型機身，纖薄僅 15.7mm，重量僅1.35 kg，其令人驚艷的3.3K(3300 x 2200)NanoEdge PANTONE認證觸控螢幕，結合全新3:2長寬比螢幕尺寸，可提供更大的視覺工作空間來達到並減少捲動畫面的次數。支援快速充電的大容量67Wh電池更可為ZenBook S帶來最長12小時的使用時間。

曜金黑機身搭配紅銅鑽石切割邊框，搭配位於上蓋左側的ASUS標誌設計，增添視覺吸引力。精密的ErgoLift螢幕軸承可確保使用者能以舒適的姿勢在寬敞的窄邊框鍵盤上打字，並展現更好的散熱效能。ZenBook S最高配備第11代Intel Core i7處理器，搭配最高16 GB RAM及1 TB PCIe 3.0 x4 M.4 SSD，可提供優異效能，搭配HDMI與USB 3.2 Gen 1 Type-A連接埠、兩個Thunderbolt 4 USB-C連接埠與一個microSD讀卡機，擁有強大連結能力，同時還內建最新版MyASUS線上即時服務，整合許多華碩獨家應用程式與系統最佳化功能，以及ASUS NumberPad 2.0虛擬數字觸控板9可讓使用者輕鬆輸入數字，而紅外線(IR)攝影機則可搭配Windows Hello享有便利的臉部辨識登入。

ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL)

ZenBook 14 Ultralight重量僅980g，最高配備第11代Intel Core i7處理器，以及全新Intel Iris Xe繪圖晶片(UX435EAL)或NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡(UX435EGL)。

為呈現令人沈浸視覺效果，ZenBook 14 Ultralight配備四面窄邊框100% sRGB NanoEdge 螢幕，屏佔比達92%，並內建多項創新設計，包括可輕鬆輸入數字的ASUS NumberPad虛擬數字觸控板、提供舒適打字體驗的ErgoLift螢幕轉軸、完整的I/O連接埠：兩個Thunderbolt 4 USB-C、USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI 2.0，以及一個microSD讀卡機，並可透過ASUS WiFi Master技術強化無線連接與支援超快速Intel WiFi 6 (802.11ax)。

ASUS ExpertBook B9 (B9400)

ExpertBook B9以鎂鋰合金匠心打造的輕薄機身，符合軍規等級MIL-STD 810H耐用標準測試，重量僅880g，具備絕佳便攜性；搭載可全天候使用的大容量電池，另採用雙儲存裝置設計，並內建完整I/O連接埠、創新的ASUS NumberPad虛擬數字觸控板9與近接感測器以提升行動工作效率，搭配企業級安全機制，將為使用者帶來滴水不漏的資安防護。

全新ExpertBook B9搭載第11代Intel Core i7處理器與Intel Iris Xe繪圖晶片，以及Intel WiFi 6，具備強大運算、繪圖與網路效能；內建的雙SSD支援RAID 0和RAID 1組態，可提供使用者更快的資料傳輸及備份。而進階的視訊會議解決方案則包括：能傳遞清晰音訊的AI降噪技術與穩定網路連線的ASUS WiFi Master。

ExpertBook B9隨附特製環保配件盒，可翻轉做為筆電支架使用，如此內外兼具的筆記型電腦，將成為所有商務人士不可或缺的最佳拍檔。

ASUS ZenBook 14 (UX435EA/EG)

結合優異效能、極佳可攜性，以及精緻外觀的ZenBook 14，重量僅1.19kg，其配備創新 ASUS ScreenPad智慧觸控板、第11代Intel Core處理器，並可選搭全新Intel Iris Xe繪圖晶片(UX435EA)或NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡(UX435EG)，將提供更高生產力與效能，滿足多工處理與高行動力需求。

此款ZenBook配備完整I/O連接埠：兩個Thunderbolt 4 USB-C、USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI 2.0、microSD讀卡機及音訊插孔，亦內建屏佔比高達 92%的四面窄邊框NanoEdge螢幕，同時還提兩種獨特配色「綠松灰」與「星河紫」，消費者可依喜好選擇，展現個人行動美學。

ASUS ZenBook Flip 15 (UX564)

獨特、精緻且多功能的ZenBook Flip 15，其4K UHD OLED NanoEdge觸控螢幕具備90%屏佔比，可呈現100% DCI-P3色域與1,000,000:1超高對比度，並通過PANTONE色彩認證、德國萊茵(TÜV Rheinland)護眼認證，再加上精密加工的360° ErgoLift軸承，能提供平順動態翻折，使用更隨心所欲；此外，還支援4096階敏銳感壓的ASUS Pen主動式電容觸控筆，無論書寫、筆記、繪畫皆得心應手。全新ZenBook Flip 15同樣內建ASUS WiFi Master技術，以維持穩定網路連線，並具備Thunderbolt 4 USB-C等豐富的I/O連接埠與完整連接選項，還搭載最新第11代Intel Core處理器與最高 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti電競級顯示卡，剽悍效能結合優異行動性，使用者無論身置何處，都能輕鬆執行多工作業或多媒體影音編輯。

ASUS VivoBook Flip 14 (TP470)

VivoBook Flip 14為備有360°金屬軸承的翻轉觸控筆電，可俐落翻折成筆電、分享、帳篷及平板四種模式，或依不同使用需求恣意翻轉，同時支援ASUS Pen主動式電容觸控筆，能提供自然書寫手感和繪畫體驗，讓創意工作者盡情揮灑。

全新VivoBook Flip 14，最高配備第11代Intel Core i7處理器、Intel Iris Xe繪圖晶片、16GB記憶體、1 TB PCIe SSD，以及包含Thunderbolt 4 USB-C在內的完整I/O連接埠；除了強大多工的震撼效能，VivoBook Flip 14更讓使用者大膽表現自我個性，包括：「搖滾黑」與「閃電銀」機身外觀，以及獨特撞色設計的Enter鍵，再加上便攜的機體設計，隨時隨地都能坐享極致行動力，工作、娛樂皆精采可期。

ASUS ZenBook 13/14 (UX325/UX425)

ZenBook 13 (UX325)與ZenBook 14 (UX425)分別為兩款全新世代的13.3/14吋ZenBook系列筆電，其機身僅13.9 mm，比前代更輕更薄，其中ZenBook 13重量只有1.07 kg8；儘管如此，全新ZenBook 13/14亦提供一應俱全的I/O功能，包括： HDMI、USB Type-A，以及Thunderbolt 4 USB-C與microSD讀卡機。

此外，ZenBook 13/14搭載四面窄邊框NanoEdge螢幕，屏佔比達90%，可成就令人沈浸其中的視覺效果，並提供超低功率1W面板選項以延長電池使用時間。同時亦全面升級，配備ASUS NumberPad 2.0虛擬數字觸控板、最長21小時電池續航力、全新窄邊框鍵盤設計、ErgoLift螢幕軸承，以及可快速辨識臉孔的紅外線攝影機。

全新ZenBook 13與14同樣擁有「綠松灰」與「星河紫」兩種精緻配色，並搭載第11代Intel Core處理器、最高32 GB RAM、1 TB PCIe 3.0 x2 SSD與最新WiFi 6 (802.11ax)，可流暢執行多工作業及娛樂等應用，成就出色的行動運算體驗。

ASUS VivoBook S13/S14/S15 (S333/S433/S533)

VivoBook S13 (S333)/S14 (S433)及S15 (S533)為輕薄便攜的13、14與15吋筆電系列產品，其不僅擁有鑽石切割邊緣、金屬質感表面處理的前衛機身與撞色設計的Enter鍵，另具備多種配色選擇供使用者演繹個人風格，再加上內建最高第11代Intel Core i7處理器與Intel Iris Xe繪圖晶片、16 GB RAM、可提供疾速儲存的超大容量PCIe SSD、Intel Optane™ Memory H10，以及完整I/O連接選項，如：Thunderbolt 4 USB-C，巧妙融合個性化與高效能。

ASUS VivoBook 14/15 (K413/K513/X413/X513)

專為高生產力與娛樂打造的VivoBook 14/15系列，擁有動感繽紛的多彩機身，其中VivoBook X413/X513具備「幻彩白」、「夢想藍」與「酷玩黑」三種配色；而VivoBook K413/K513則提供「魔幻金」、「酷玩黑」及「閃電銀」三種選擇。此外，VivoBook 14/15最高配備第11代Intel Core i7處理器、Intel Iris Xe繪圖晶片、16 GB RAM、WiFi 6及大容量PCIe SSD，大幅提升多工效率事半功倍、多媒體影音串流更有聲有色。

全新VivoBook 14另配備ASUS NumberPad 2.0虛擬數字觸控板9，使用者可輕鬆有效率輸入數字，搭配撞色設計的Enter鍵，增添玩美時尚風格；而VivoBook 15的雙儲存設計，則可同時提供SSD超快資料存取，以及HDD的超大容量。

第10代Intel Core處理器筆電ASUS ZenBook Pro 15 (UX535)

ZenBook Pro 15為ZenBook Pro系列產品所推出的全新力作，同時也是世界最小搭載4K UHD OLED觸控螢幕的15.6吋筆電。外型典雅、輕巧便攜的ZenBook Pro 15可讓內容創作者隨時隨地執行專案，配備窄邊框設計的NanoEdge 4K UHD OLED觸控螢幕，其100% DCI-P3廣色域可呈現精準色彩；88%屏佔比，則能開拓使用者眼界。

ZenBook Pro 15搭載第10代Intel Core i7與i5 H系列處理器、16 GB RAM，以及最高 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti獨立顯示卡，除此強大行動創作效能，亦配備最高1 TB PCIe 3.0 x4 SDD，可加快儲存速度，滿足專業工作需求。

為強化生產力，ZenBook Pro 15搭載最新ASUS ScreenPad智慧觸控板，其為5.65吋第二彩色觸控螢幕，可讓使用者透過全新易用且類似智慧型手機的ScreenXpert 2.0介面進行互動，實現順暢的跨螢幕多工體驗。

ZenBook Pro 15內建高容量96Wh電池與完備I/O連接埠，包括：Thunderbolt 3 USB-C、USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI 2.0、音訊插孔及SD讀卡機；精密加工的ErgoLift螢幕軸承，還能讓使用者依個人喜好或使用情境調整角度，打字更舒適自在；而內建的紅外線攝影機搭配Windows Hello快速臉部辨識功能，不需要輸入密碼，即可快速登入；至於WiFi 6 (802.11ax)則能提供超快網速，並透過ASUS WiFi Master Premium技術強化，打造穩定連線。

ASUS Zen AiO 24/22 (A5400/A5200)

Zen AiO 24/22為功能豐富且強大的一體式個人電腦，採用美觀極簡設計，兼容高效能與風格獨具的工藝美學，其獨特偏離中心的金屬支架，以及通過Harman Kardon認證並以布紋材質保護的前開式揚聲器，亦令機身外觀更顯優雅。

全新Zen AiO 24/22最高搭載第10代Intel Core i7 處理器及NVIDIA MX330獨立顯示卡，搭配擁有四面窄邊框、93%屏佔比的23.8/21.5吋NanoEdge螢幕，可讓使用者輕鬆執行照片/影片編輯及3D圖形渲染作業；同時更領先業界，具備彈性三儲存裝置選項，包括：兩組超快速的固態硬碟(SSD)與一組大容量傳統硬碟(HDD)，其中雙SSD另支援 RAID 0和RAID 1技術，可依個人需求選擇更快的資料傳輸或更安全的資料同步備份。

此外，Zen AiO 24/22還內建HDMI輸入功能，使用者可外接筆記型電腦、個人行動裝置、遊戲主機或電視機上盒，立即延伸精彩視界，再加上VESA相容式壁掛設計，能輕鬆安裝於牆面，針對不同使用情境打造最舒適自在的視覺饗宴。

(科技)