曾任職外商銀行的陳姓男子，前年參加在五星級酒店舉辦的招商說明會時，藉口酒店哺乳室設計「怪異」，誘拐會場女員工進入密室後強吻、摸乳，甚至要求對方幫他口交。被害人向台北地檢署申請犯罪被害補償，獲補償22萬多元。

判決指出，陳男2018年2月參加某研究基金會主辦的領袖培育計畫，認識被害人，不久陳到五星級酒店參加美國某州在台招商說明會，遇見被害人，陳藉故邀對方聊天。

2人返回會場，途經酒店1樓哺乳室，陳藉口哺乳室設計怪異，邀被害人入內查看，將門上鎖，強吻她嘴唇，用手伸入她內衣搓揉胸部、乳頭，欲將手伸進她安全褲內時，她阻擋並哀求離去。

但陳拉下拉鍊要求對方撫摸，她以「不要」、「怕同事等太久」拒絕，陳男自慰後，強迫對方為他口交，陳射精後才讓她離開，一審依強制性交罪判陳徒刑3年6月。

被害人以她因此事離職，陳還請先前主管要她撤告，讓她身心受創，申請犯罪被害補償，檢方補償她22萬多元，將向陳追償。

(中時 )