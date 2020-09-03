中衛口罩開賣！康是美推「防疫新生活紀念包」 門市再現排隊潮。（圖／曹文興藥師提供）

中衛推出「防疫新生活紀念包」。（圖／中時新聞網）

中衛推出「防疫新生活紀念包」的口罩組，今早康是美首波開賣，雖然一包5片就要149元，但仍吸引大批民眾搶購，藥師曹文興今分享現場狀況直呼，排隊潮又出現了！由於每店店平均約30組，沒買到的人也別灰心，今晚大樹藥局也有開賣中衛口罩。

康是美今天首賣中衛口罩「防疫新生活紀念包」！組合中含有5片特殊色口罩，分別是「月河藍＋炫綠」、「月河藍＋黑」、「潮橘＋黑」、「深丹寧＋炫霓紫」，與1個口罩收納袋，組合售價149元，每家店的商品顏色採隨機販售，每人每發票限購1袋，各店開賣的時間及數量，依門市為準。

消息曝光後，掀起網友正反兩極的評價，有人覺得5片149元，平均下來每片要價29.8元，實在有點貴，但也有網友非常期待，而經營「口罩藥師帶你追追追」臉書社團的藥師曹文興表示，康是美每家店約有30組可賣，今早再度出現排隊人潮，從照片中可見，超長人龍直接擋住收銀台。

大樹藥局今晚7時開賣中衛口罩。（圖／擷取自大樹藥局臉書）

不過，沒搶到這波中衛「防疫新生活紀念包」的人也別灰心，大樹藥局限定門市今晚7點將準時開賣中衛口罩，顏色有深丹寧、櫻花粉和古銅黑可以選擇；另明天則是全台門市開賣善存國家隊的彩色口罩，以及優衛醫用口罩。

(中時新聞網)