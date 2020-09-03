民進黨政府無視各界疑慮，堅持開放含瘦肉精美國豬肉進口，對此前總統馬英九、前副總統吳敦義均予以批判，馬英九諷刺蔡英文一再髮夾彎，而對衛福部長陳時中說開放是為換取國際地位，吳敦義直言不可能。

前幾年民進黨在野時堅定反對含瘦肉精的美國肉品進口，擔心會危害人民健康，並要求「零檢出」，但如今卻徹底翻轉立場，進一步擴大開放瘦肉精美國豬肉與高齡美國牛肉進口，引起各界質疑。

馬英九與吳敦義於今日前往參加故台大哲學系教授王曉波的追思紀念會時，均被媒體問到對於近期瘦肉精美豬開放的看法，對此馬英九表示，他執政時採牛豬分離、排除內臟的開放政策，完全沒有考慮開放瘦肉精美豬，將瘦肉精傷害降到最小，並非蔡英文說的這次開放是將馬政府只做一半的事情做完。

馬英九還挖苦，蔡英文髮夾灣記錄非常多，她以前說ECFA是糖衣獨藥，現在又覺得很重要。蔡英文如今要開放進口，應採民主程序跟民眾與立法院溝通，這才是民主國家總統該做的事。

此外被問到如今民進黨政府改護照的舉措，馬英九質疑有必要改嗎？原本的護照被誤認的比率很低，因為早已有台灣字樣在上面了。

馬英九講話時，突然有民眾衝過來高喊「9％馬不要做中共的馬前卒」，雖然維安很快就把他拉開，但馬受訪時他仍持續在附近喊同一句話。

吳敦義則表示，民進黨政府本次開放會引起國內相當的反彈，因為過去民進黨全力反對開放，現在執政居然說瘦肉精不影響身體。他也直言不可能如陳時中說的，因為開放進口瘦肉精美豬就讓中華民國的讓國際地位提升。

(中時 )