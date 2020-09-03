宏達電執行長Yves Maitre甫於去年9月17日上任，不過昨日宏達電召開董事會，Maitre以COVID-19疫情使差旅困難、難以兼顧家庭與工作為由請辭，董事會通過辭職案，並宣布由董事長王雪紅再次回鍋兼任執行長，Maitre在任僅不到11個月。

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