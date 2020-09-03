梅特爾辭宏達電執行長 王雪紅回鍋救火 10:522020/09/03 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏達電執行長Yves Maitre甫於去年9月17日上任，不過昨日宏達電召開董事會，Maitre以COVID-19疫情使差旅困難、難以兼顧家庭與工作為由請辭，董事會通過辭職案，並宣布由董事長王雪紅再次回鍋兼任執行長，Maitre在任僅不到11個月。 (工商 ) #宏達電 #執行長 #Maitre #辭職 #王雪紅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賓士喜獲亞馬遜電動貨車大單 04:102020/09/01 全球財經 商總BAC智庫遴選計畫啟動 力推台灣品牌邁向國際 16:282020/09/01 財經 搶5G換機潮 宏達電U20 5G開賣 15:112020/09/01 財經 柯文哲親赴醫院探視館長 與主治醫師討論病情 08:202020/09/01 政治 權王台積電反彈 台股早盤開高 09:132020/09/01 財經 U20總算上市 宏達電中階5G手機為台灣設計 15:092020/09/01 財經 BAC攜國際品牌經紀人聯手力推台灣品牌 邁向國際市場 16:412020/09/01 財經 三義鄉公所第二辦公室啟用 無障礙空間洽公更便利 16:322020/09/01 寶島 SEMICON Taiwan辦大師論壇 04:102020/09/01 產業特刊 台美經合視訊會 王美花促洽簽台美貿易協定 04:102020/09/01 政治要聞 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 封殺愛奇藝 經部今公告！代理商無奈：將展開大裁員 - 即時 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 美國打壓無效？陸股5G指數績效狂勝全球科技指數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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