人氣角色PANPAKA現身蓋亞大陸！《天使之戀2 Online》與PANPAKA聯名活動開跑！

活動期間：2020年9月10日(四)維護後至2020年10月29日(四)維護前。

喜愛內褲的PANPAKA，為了尋找傳說中的天使內褲來到蓋亞大陸。活動期間內協助PANPAKA蒐集內褲，就可以獲得限定合作道具、成就與稱號。同時，遊戲也在活動期間限期推出PANPAKA相關商品，內容除了有PANPAKA的裝扮、徽章外，好夥伴PUNYAN也化身為寵物登場，搭配使用可以完整重現PANPAKA與PUNYAN一同冒險的風景喔！

此外，配合天使之戀2的週年慶期間，只要2020年9月30日(三)維護後登入遊戲，跟PANPAKA說話就可立即獲得PANPAKA紀念徽章！每日尋找PUNYAN更有機會獲得免費抽獎機會！心動不如馬上行動，快登入遊戲與PANPAKA一同冒險吧！

(科技)