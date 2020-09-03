文化部加碼第二波藝FUN券「紙本藝FUN券」，將在6日晚上9時截止登記，8日抽籤公布名單。首波藝fun券採數位版，中籤人數高達210萬人，發出預算12.6億元。網友好奇，「第一波中獎的人花到哪裡去了」，一查才發現，截至上月底，「數位藝FUN券」僅消化4.5億元，還有8.1億元還沒用！

「紙本藝FUN券」開放申請首日，就有超過40萬人登記。文化部接受《中時新聞網》詢問時，不願透露截至目前（3日）為止的登記人數，僅說截止後會公布、8日辦理抽籤。

被網友稱藝FUN券2.0的紙本版，申請條件較嚴格，除了1.0沒抽中的，還必須符合65歲以上、18歲以下、身心障礙者3條件之一。預計發行60萬份、預算3.6億元。

網友好奇，振興三倍券3000元一下就用掉了，為什麼600元的藝FUN券反而沒人用，是因為一堆人抽中了卻不會看App嗎？「那當初可不可以別抽，沒需要幹嘛抽啊」。

部分網友回應，「沒需求的肯定很多，單純跟風隨便亂抽」、「人家有我也要有的概念」、「近兩個月還有超過半數沒花真的瞎」、「會不會第二波也是這樣」、「不需要的人真的別來佔名額，讓給有需要的人」。

(中時新聞網)