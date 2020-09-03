開發金(2883)延聘美國籍Mr.Stefano Paolo Bertamini龐德明為新任總經理，創國內金控延攬外籍總經理之首例。1964年出生的Mr.Stefano Paolo Bertamini經歷顯赫，開發金延攬「外籍軍團」的成本和效益也備受同業矚目。

Mr.Stefano Paolo Bertamini加入中華開發金控以前，於Al Rajhi Bank(全球規模最大的伊斯蘭銀行)擔任CEO，任職的4年期間銀行市值自2015年之240億美元加倍至2019年之480億美元，創造領先同業和市場的股東價值。2008至2014年間，擔任渣打銀行個人金融之Group Executive Director & CEO，5年內在亞洲、非洲和中東地區，創造營業利潤18%的成長。在General Electric(GE)任職的22年間，曾帶領澳洲團隊，後續被任命為GE Capital亞洲區總經理及GE東北亞董事長暨CEO，在GE的日子，他參與了GE所有的重要經理人訓練，其中很多都是Jack Welch親自參與，他與Jack Welch以及Jack的副手都有非常多的第一手接觸。

開發金的新任總經理的任命案待主管機關核定後生效，在此之前仍由凱基證券董事長許道義繼續代理總經理。開發金控將借重Mr.Stefano Paolo Bertamini豐富的國際金融經驗，帶領集團拓展國際業務，同時進行集團資源整合，並與新任數位長Mr. Ketan Samani推動集團數位創新。

開發金控表示，新任總經理Mr.Stefano Paolo Bertamini到任後，將以其經驗及專長進行資源整合，將壽險、商銀、證券、創投/私募股權等各項業務推進國際。此外，開發金控各子公司因應數位潮流已積極推出多項具創新精神的數位服務，將與新任數位長一同致力創造出具有特色的創新金融服務，帶入具有前瞻性的數位發展策略，為消費者帶來全新金融體驗。開發金控指出，將融合耕耘超過六十年的在地經驗與豐富的國際經驗積極推動集團業務國際化、資源整合及數位創新，以使開發金控成功拓展國際市場。

(時報資訊)