中華電(2412)深耕智慧農業服務，積極與政府、國內廠商合作，盼透過其自主開發智慧農業雲端平台，打造智慧農業應用服務生態鏈。

中華電總經理郭水義表示，中華電信智慧農業服務本次以「農業NB-IoT、AI管理顧田水」主題獲獎，本項服務整合田間感測器、行動物聯網NB-IoT通訊技術及農業AI管理平台，提供智慧農業完整解決方案。其中，田間感測器利用微氣象站收集土壤溫溼度、CO2等環境數據，利用NB-IoT行動物聯網低功耗、覆蓋廣及大量終端設備連結等特性，協助農友透過中華電信自主研發管理平台即時取得土壤、氣候等環境資訊，並累積資料透過中華電信的大數據分析技術，協助農友改善耕種行為，以降低人事、資材成本及生產風險。

智慧農業服務擁有多項成功案例，獲得農友高度的支持及回饋。例如嘉義百大青農藉由引進中華電信田間感測設備，即可得知土壤溫濕及肥分變化，微氣象站的建立更幫助增加農作物生產量。此外，十大神農侯董事長的高雄毛豆9號，亦是經由AI管理顧田水的大數據技術深入分析耕作情形，從數據不斷精進作物的優良品質與穩定產量，成功創造全台銷售日本第一名的驚人外銷成績。

國家農業智慧需靠產業善用科技轉型升級，中華電積極與政府單位、國內廠商、學術單位及農友建立智慧農業生態鏈，自主開發智慧農業雲端平台，提供科技青農智慧化管理工具，共同打造智慧農業應用服務生態鏈。

(時報資訊)