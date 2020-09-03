台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網搶攻99購物節，《99狂買節》暖身活動自9月4日到9月8日起跑，富邦媒預估，豐富優惠活動將推升momo《99狂買節》暖身業績成長35%，進而推升9月業績。

99購物節即將來臨，為下半年度網購旺季揭開序幕，今年momo從好康回饋出發打造99狂買節，首波暖身活動於9月4日起跑，將於每日分別集結兩大品類祭出超殺驚喜價，讓消費者划算購買；流行美妝人氣商品則自9月6日推出限時優惠；9月7日則鎖定食品保健與休閒商機祭出優惠，9月8日momo再度加碼不手軟，八大品類商品齊祭5折起優惠，衝刺暖身慶買氣；momo電視購物亦針對99購物節暢旺的買氣，即日起祭出超狂豪禮，只要在購物台、購物台APP、型錄、購物網-電視購物館任一通路消費滿一件，不限金額即可參加GUCCIOphidia系列拉鍊斜背包抽獎活動及9月9日當天加碼下單不限金額抽9999momo幣。

富邦媒表示，為期5天的暖身活動還有「八大品類」優惠輪番上陣，預估豐富的優惠活動將推升momo《99狂買節》暖身業績成長35%。

富邦媒7月合併營收約51.4億元，年增26.7%，再創歷年同期新高；累計1至7月合併營收約361億元，較去年同期成長30.7%，亦是歷年同期新高。

(時報資訊)