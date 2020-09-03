男星呂頌賢一出道就以迷人酒窩及俊俏外表走紅，先後被香港兩大電視台簽做專屬演員，演過許多膾炙人扣的港劇，其中，1996年的金庸武俠作品《笑傲江湖》，呂頌賢飾演的令狐沖被認為是歷代最經典的一個，如今24年過去，呂頌賢驚喜穿上同樣的服裝、打扮同樣的造型現身，讓網友讚嘆：「一點都沒變」。

呂頌賢演藝經歷最早是擔任兒童節目的「葛格」，如林志穎般帥氣可愛的模樣得到發揮，之後演出舞台劇，才被相中簽約當演員，而年紀更成熟的他，展現偶像般的帥氣魅力，一雙大眼睛自帶電流，當年被封為「香港木村拓哉」，看著還有些神似韓國男神玄彬。

呂頌賢最近接下「笑傲江湖」手遊，已當年令狐沖造型現身，竟幾乎沒變。(翻攝自微博)

呂頌賢當年演出金庸的《笑傲江湖》，從外表到演技都極度還原原著，因此即便《笑傲江湖》被翻拍了無數次，但呂頌賢版本被封為「最經典令狐沖」，而24年後的今天，呂頌賢接下了「笑傲江湖」手遊代言，日前廣告曝光，觀眾驚喜發現，呂頌賢換上了當年演令狐沖時一模一樣的造型，但除了添了少許歲月痕跡外，幾乎是神還原的當年的模樣，讓人超驚豔。

呂頌賢也在微博轉貼代言的照片跟影音，寫下：「各路少俠，好久不見，我令狐沖回來了！一別二十四載，你們還記得我嗎？有你們的地方，才是江湖。所以，我回來了」，而面對他凍結時空的模樣，網友不禁驚嘆「第一眼看還以為是以前的」、「和24年前一模一樣！」、「天呐感覺一點沒變，還是當年的風采」，有夠神奇。

(中時新聞網)