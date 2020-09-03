畢生投入教育、思想研究和改善兩岸關係的前台大哲學系教授王曉波於7月30日過世，家屬與台大哲學系、《海峽評論》雜誌於今天為其舉辦追思紀念會，前總統馬英九、前副總統吳敦義均前往致意，馬英九高度肯定王曉波，並認同王曉波的觀點，認為既愛中國也愛台灣並不矛盾。

馬英九指出，他與王曉波相交49年，對他而言王曉波亦師亦友，他在認識王曉波前就很敬佩王的思想與理念，美國決定將釣魚台行政管轄權交給日本時，王帶頭撰文號召保釣，是馬英九一生保釣的啟萌，之後博士論文也以此為題。

前總統馬英九3日出席「王曉波教授追思紀念會」，結束後在場外受訪，馬英九談到近期熱議的美豬牛事件，要求總統蔡英文向國民道歉。不過就在他講話的同時，台灣國辦公室主任陳峻涵突然拿出預備好的番茄汁要朝馬前總統潑灑，被一旁隨扈制止，他被架開後，在旁邊不斷高呼「九趴馬！不要做中共的馬前卒！」（鄧博仁攝）

此外馬英九表示，王曉波對台灣史的關心也深刻影響他，王編了《蔣渭水全集》，讓馬更認識這位偉大的人物，後來當市長期間以蔣渭水命名公園，當總統時讓蔣渭水登上國幣。

不僅如此，馬英九表示，自己當選總統後為擋下過度去中國化的課綱，也請王曉波參與重新修訂課綱，但馬英九也坦言當年自己做的不夠，讓王曉波連帶為難了。

馬英九還說，王曉波將反台獨視為知識分子的責任，他愛中國也愛台灣，並不覺得矛盾，我們也不該覺得矛盾。

現場一開始播放了王曉波生前的談話影片，既展現了他幽默風趣的一面，更體現了他努力全面性的教育學子台灣歷史、心繫兩岸和平統一的一面。

(中時 )