畢生投入教育、思想研究和改善兩岸關係的前台大哲學系教授王曉波於7月30日過世，家屬與台大哲學系、《海峽評論》雜誌於今天為其舉辦追思紀念會，前總統馬英九、前副總統吳敦義均前往致意，馬英九高度肯定王曉波，並認同王曉波的觀點，認為既愛中國也愛台灣並不矛盾。
馬英九指出，他與王曉波相交49年，對他而言王曉波亦師亦友，他在認識王曉波前就很敬佩王的思想與理念，美國決定將釣魚台行政管轄權交給日本時，王帶頭撰文號召保釣，是馬英九一生保釣的啟萌，之後博士論文也以此為題。
此外馬英九表示，王曉波對台灣史的關心也深刻影響他，王編了《蔣渭水全集》，讓馬更認識這位偉大的人物，後來當市長期間以蔣渭水命名公園，當總統時讓蔣渭水登上國幣。
不僅如此，馬英九表示，自己當選總統後為擋下過度去中國化的課綱，也請王曉波參與重新修訂課綱，但馬英九也坦言當年自己做的不夠，讓王曉波連帶為難了。
馬英九還說，王曉波將反台獨視為知識分子的責任，他愛中國也愛台灣，並不覺得矛盾，我們也不該覺得矛盾。
現場一開始播放了王曉波生前的談話影片，既展現了他幽默風趣的一面，更體現了他努力全面性的教育學子台灣歷史、心繫兩岸和平統一的一面。
(中時 )
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