教育部舉行108年度節能績優學校評選，經過激烈競爭，共計6校獲獎肯定，相關節電措施已製作成電子書，作為其他各校的節電參考。教育部表示，將繼續推動高中職節能計畫，以112年用電效率較104年提升10％為總體目標。

106年起，教育部與台科大合作成立「校園節能減碳輔導團」，針對所轄管的國立高級中等學校進行節能診斷、技術諮詢輔導與節電宣導，協助學校採用節能專業化、系統智慧化及管理最佳化等新興節能措施，有效協助學校落實節能。

為進一步鼓勵各校積極落實節能減碳，教育部國教署舉辦節能績優學校評選，108年度在激烈競爭下，共計6校獲肯定，分別為國立土庫商工、國立埔里高工、國立宜蘭高商獲前3名；另外，國立新化高工、高師大附中、台南一中也獲得節能績優學校的肯定。

獲得第一名的國立土庫商工，為減少太陽東西曬所產生熱輻射，設置外遮陽及屋頂隔熱工程，可減少學生使用冷氣空調的時間。

第二名的國立埔里高工，透過設置教室冷氣節能控制器，當室溫低於26℃，將關閉冷氣壓縮機並改為送風模式。此外，教室內電子看板也經常透過節能減碳愛地球等標語，深化學生對節能減碳的觀念。

獲得第三名的國立宜蘭高商，運用綠色機房設計理念，將5部伺服器整合為1部，節省4部用電量。此外，學校能源管理人員也積極推廣節能與環境教育課程，營造更友善的節能校園。

教育部國教署表示，轄管的156所學校中，雖然部分學校因新建校舍，使得108年樓地板面積較104年成長2.3％，但用電總量卻逆勢下降，108年整體用電效率較104年提升5.56％，達成行政院「108年用電效率較104年提升4％」的規範。

行政院今年1月3日已核定「政府機關及學校用電效率管理計畫」，以112年用電效率較104年提升10％為總體目標。教育部未來將繼續努力，依各校屬性分別進行節能輔導。

(中時 )