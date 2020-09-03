青少年濫用笑氣情形嚴重，曾有少女吸食工業用笑氣後下肢無力，最終遭遇車禍。為避免年產65噸的醫用笑氣也遭濫用，食藥署今公布將醫用笑氣納入追溯或追蹤應申報品項，10月起，若業者未每月上傳笑氣流向、使用量，最重可處200萬罰鍰。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，國內醫用笑氣一年總產量為65噸，有2張許可證，均為國產笑氣，作為全身麻醉、鎮痛之用。現行的管理措施仰賴的是GMP查核，必須確保製造、運銷流程符合規定，完成製造後就由工廠裝入鋼瓶，再送到醫院。

黃琴喨表示，坊間常被青少年濫用的笑氣為工業用笑氣，未有醫用笑氣被濫用的紀錄，但為了避免醫療用笑氣也遭濫用，食藥署決定修正「藥事法第六條之一應建立追溯或追蹤系統之藥品類別」，將醫療用笑氣其納入追溯或追蹤，10月1日起上路。屆時，政府可快速知道醫用笑氣的使用量及流向。

10月1日起，持有醫療用笑氣許可證的藥商、販賣業藥商，應在每月10日前將上月份藥品追溯或追蹤資訊，上傳至食藥署藥品追溯或追蹤申報系統。若未依規定申報，可依《藥事法》第92條處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰。食藥署每年度將舉辦申報說明會，協助業者熟悉申報作業及流程。

(中時 )