行政院公布新版護照封面，時代力量也發起護照封面設計活動，「台灣人的護照 台灣人來設計」，意外引發外媒關注，象徵台灣的滷肉飯、珍珠奶茶、台灣黑熊，躍上國際版面。

《CNN》旅遊版日前報導由時代力量發起的護照封面設計活動，指出此舉是為鼓勵民眾凸顯台灣特色，從地理、生態特色到飲食文化，包含珍珠奶茶、台灣黑熊、梅花、台灣圖案等，都是設計元素。

報導中提到，主辦單位表示，原版護照的英文國名容易引發誤解，特別是在新冠肺炎疫情期間，台灣人因在國外被誤解而造成麻煩，甚至被拒絕入境，因此認為應該在護照上凸顯並增加對台灣的認可。

昨（2）日行政院公布新版護照封面，也備受國際關注，包括《美聯社》、《路透社》、《BBC》等外媒皆有相關報導。

時代力量自今年5月起舉辦「We Are Taiwan！」護照封面設計比賽，希望透過這個競賽讓民眾有機會展現自己的創意力和設計力，產出一本能真實展現台灣人認同的護照。經過2個月徵稿，共徵得127件作品，並在8月進行票選活動，開放民眾進行投票，於9月3日至7日於人文薈萃的大稻埕舉辦護照封面設計展，展出本次比賽的所有作品。

(中時新聞網)