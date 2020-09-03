基隆一名林姓消防員日前協助拆除在住戶外牆的鐵柱時，不慎遭暗藏於內部的鋼筋插入頸部，當場血流如注，目前情況穩定，已轉往普通病房休息，2日晚上有1名女子默默拿著卡片送至林員所屬的分隊值班台，隨即離去，內容寫著「謝謝你、平安」，分隊警消猜想，慰問卡是要給林員，並承諾一定會轉交。

基隆市消防局於1日接獲民眾報案指出，在信義區一戶住家4樓外牆的鐵架有一鐵柱搖搖欲墜，消防人員立即到場拆除，過程中，有一長約1公尺、直徑約0.6公分的鋼筋不慎掉落，正好插進林員左頸，林員一時失神跌坐在地，導致鋼筋與身體分離，立馬送醫急救，進入加護病房觀察。

所幸鋼筋並未損及林員動脈，醫生立即注射止血針防止惡化，再緊急輸血500CC，才穩住林員生命跡象，經觀察1晚後，已轉往普通病房。

而2日晚間1名年約40歲的女子，手拿著卡片走進林員所屬的分隊值班台，不發一語的將卡片遞交後，隨即轉身離去，分隊表示，消防員打開信封，發現裡頭寫著「謝謝你、平安」，研判是希望林員能平安渡過難關，並表達感謝之意，而分隊會將此番心意，傳遞給林員。

(中時 )