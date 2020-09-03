行政院政務委員張景森不滿清大教授彭明輝6年前在個人部落格發表「在柯P身上看見陳水扁的影子」一文，指他「冷血」「沒有人格的人」，他提告求償200萬並要求登報道歉，最高法院維持歷審判決，認定彭是善意的適當評論，判張敗訴、彭免賠及道歉確定。

張指控彭以「阿扁和柯P都重用他！民進黨裡我最鄙視、痛恨的張景森」為標題，在2014年12月16日發布文章，指他主導台北市14號及15號公園拆遷案，且於拆遷居民自殺後說出「不拆老人也會死」之不實情事，營造他對拆遷戶死亡反應冷血之形象。

張說，彭用「沒有人格的人」謾罵他，且暗指他未遵守兩公約、多次陷入官商勾結案，彭明輝的言論侵害他的名譽權，應負侵權行為責任，須賠償他200萬元，及刊登道歉啟事、移除文章。

彭明輝解釋，他查閱拆遷案當時的文獻資料據以撰寫文章，有相當理由確信所為事實陳述係屬真實，他就拆遷案執行經過的可受公評事項所為意見表達，縱評論所用詞語令上訴人不快，也不影響其評論之適當性，應受言論自由保障。

一、二審都認為，彭的言論是確有相當理由堪信其所為事實陳述為真實，其基於該事實所為的意見表達，復係就可受公評之事項，基於善意所為之適當評論，不構成侵害張的名譽權，駁回張景森的請求，彭免賠及道歉，最高法院駁回上訴定讞。

(中時 )