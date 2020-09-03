「保全界李宗瑞」羅嫌去年1月下藥性侵2名國中少女，遭起訴後移審台北地方法院，法官裁定5萬元交保，不料交保1年4月後，近日又誘拐一名高雄14歲少女，引發全國社會關注；同樣犯下迷姦多名女子的「正板李宗瑞」，東窗事發後由律師陪同投案，遭判囚29年10月定讞，至今已被關了8年，還在吃牢飯。

李宗瑞對多名女子性侵案2012年7月首次被揭露，被害人多達30多人，疑包括女星在內，警方案發後在其住處搜出大量性愛影片與裸照，受害女子除了被他醉後撿屍，其中不乏被他下藥迷姦得逞。

「保全界李宗瑞」羅嫌，去年1月下藥性侵2名國中少女，遭起訴，不料法官裁定5萬元交保，檢方也沒意見，不料1年4月後誘拐高雄14歲少女，藏匿新竹66小時。(戴上容翻攝)

李宗瑞此案遭最高法院判刑20年定讞，2018年8月間，最高法院針對他性侵偷拍9名被害人部分，再加重判刑4年10月到5年2月不等刑期，總計再增加39年2月的刑期，加上前案，高等法院判決應執行29年10月，李宗瑞認為判決太重提抗告，最高法院2019年2月駁回抗告確定。

再看「保全界李宗瑞」羅嫌，他2018年任職某保全公司區經理，利用應徵人員職務之便，上人力銀行網站找尋想要打工機會的2名少女，逞慾得逞，2019年1月起訴後，羅嫌獲法院裁定5萬元交保。

據「東森新聞雲」報導，羅嫌今年5月審理期間，檢方以羅男恐有再犯之虞為由，建請法院裁定收押，但法官認為羅無前科、態度良好，且已不在保全公司工作，沒機會再犯等理由，告誡不要接觸被害人，未予羈押，當時檢方也沒有意見。未料，羅男交保審判期間，於今年5月上網認識高雄14歲少女，進而在日前誘拐對方出走，引發社會譁然。

惟北院合議7月23日依2個對少女加重強制性交等罪，對羅嫌合併判決10年徒刑，全案於8月31日確定，羅嫌須入監服刑。

(中時新聞網)