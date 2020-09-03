今年初發生新北市樹林區楊姓員警不幸殉職意外．民進黨立委蘇巧慧接獲新北市警友會陳情指出，國內線僅有一處警察公墓可供因公殉職警察免費安葬，但園區內年久失修，管理人力不足，同時現行各縣市針對因公殉職警消人員，殯葬優惠措施全國不一致。蘇巧慧、綠委吳琪銘、張宏陸將提出殯葬管理條例第21條之2修正草案，明定殉職警消及其他法令從事公務之人員，可免費使用公立殯葬設施。

蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸今舉行「為警消爭身後尊嚴，殯葬優惠標準全國統一」記者會，針對國內警察公墓年久失修問題，以及現行警消人員殯葬優惠措施全國不一致的情形提出檢討，並公布將提案修法草案版本。

張宏陸指出，現行各地公立殯葬設施針對軍警消公教人員等免收費用優惠標準不一，因公殉職警察能免費使用公立殯葬設施全國有22個鄉鎮，消防人員有20個鄉鎮；此外，六都當中，桃園市因公殉職之軍公教人員全免，台南市則是因公死亡軍公教人員，減免8成費用，標準不一，有必要修法全國統一。

蘇巧慧說，各縣市規定繁雜且不同調，相關資訊甚至沒有傳遞給警察同仁甚至家屬，無法第一時間告知正確訊息，六都當中，桃園市規定較嚴格，明訂要因公殉職，而不是因公死亡，條件較嚴格，台南則只有8成減免，高雄市則須設籍或駐防該市之現役軍人或服替代役人員，因執行公務以致死亡，光是六都就有至少3種規定。

為讓全國殉職警察、民防、消防人員等規定一致，蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘等人擬提出殯葬管理辦法第21條之2修正草案，明定因從事公務人員殉職，使用公立殯葬設施免收費用，免收費用標準由中央主管機關訂定。

(中時 )