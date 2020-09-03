檸檬嚐起來明明是酸，但網路卻盛傳檸檬是「鹼性食物」，多喝檸檬水可以將酸性體質變成鹼性體質，檸檬究竟是酸性還鹼性？有網友在PTT發表看似相當專業的分析文，吸引大批鄉民閱讀，不過該篇文章寫著寫著就歪了，竟然變成「深夜文」，讓眾鄉民崩潰大喊：又被騙！

有網友在PTT發問：檸檬到底是酸性還是鹼性啊？暱稱moonblacktea (張阿月紅茶冰)的網友，發表了一篇看似相當專業的文章回應。該文首先提到「吃起來酸和pH值酸意思是一樣的嗎？答案是的」，接著提到「因為人類舌頭能吃到酸味就是因為細胞表面的氫離子通道檢測H+和影響pH的一樣都是H+，意思就是說人類舌頭吃到的酸和PH值檢測測到的是一樣的東西」。

接著又說「消化前酸消化後是酸還是鹼？」，可以看兩種指標： 1.潛在腎酸負荷（Potential Renal Acid Load, PRAL）2.淨排酸量（Net Acid Excretion, NAE)，並解釋PRAL > 0及PRAL < 0等數值代表的意義，真的看似相當專業。

「不管選哪一種定義，檸檬真的都是鹼性食物沒有錯，但是鹼性食物會不會讓身體變好那又是另一個故事了」，文章到此都相當正常，但接下來突然大轉變，歪樓歪到不行：「目前知道的至少有一種，那就是FI值(Face Index)大於7分的帥哥的鮮奶，比如小妹我們家胡歌老公、王凱老公、業業老公、祐賢老公、智智老公的鮮奶」，更稱裡面有大量的鎂鋅銅錳等少量元素。

看到這裡，眾多鄉民忍不住高喊：「又是你」、「每次都被騙」、「好險我只看前半段」、「X又中招」、「靠北」、「每次都中後段就變調了」、「我要記住這id」、「要不是走上噁文這條歪路 臺灣484能多一個諾貝爾獎」。

根據衛福部國民健康署官網文章《檸檬水是鹼性食物，可以調整體質？》，網路上盛傳，以稀釋後的檸檬汁或以檸檬切片泡水後飲用，可以調整酸性體質，讓人體變成鹼性體質，有預防癌症和許多慢性疾病的好處，這是真的嗎？實際上，人體血液的酸鹼值是恆定的，並不會因為喝了檸檬水而有所改變，檸檬水能改變體質的說法並沒有科學依據。

事實上，所謂的「酸鹼體質」並沒有科學根據，發明這項理論的Robert O. Young更因此被美國聖地牙哥法院判決罰款，理由是詐欺。

一般正常人的血液酸鹼值維持在弱鹼性範圍之內( pH 7.35- 7.45 )，且受到許多生理機制的調控，例如：呼吸、腎臟排泄與血液蛋白質緩衝等，我們的血液酸鹼值並不會因為攝取了酸性或鹼性食物而有所改變，因此喝檸檬水可以調整體質的說法，是不正確的。

檸檬和檸檬皮含有豐富的維生素C、類黃酮等營養素(2)，確實是健康的食物，但提醒民眾不要再被傳言誤導，檸檬水實際上並沒有改變體質的功效，適度飲用即可！

(中時新聞網)