2024各黨將派哪位戰將角逐總統大位，已在政壇形成話題。行政院長蘇貞昌日前聽取桃園鐵路地下化工程現況報告時，第二度「預言」桃園市長鄭文燦可能是2024年總統，當面說「我就是那時候講說要快一點，不然等你總統當完都還沒有通車」，引發討論。針對此，同樣被視為綠營2024熱門人選的副總統賴清德，被問到蘇揆前述談話時，僅低調笑說「把工作做好最要緊」。

蘇貞昌去(2019)年在參加桃園綠線捷運開工典禮時，曾說「我今天來主持這個典禮，我可以預言，今天在這裡辦的動工典禮，完工的時候，鄭文燦極有可能以總統身分主持典禮」。蘇1日出席桃園鐵路地下化工程活動表示，行政院決定為此計畫負擔75％，還打趣地說未來土地回收如果有賺錢，桃園市要按比例回饋給中央，「那個帳要算清楚」，惹得全場哄堂大笑，更說中央也希望建設提早做完，居民就能越早見識到國家建設的魄力，因此桃園鐵路地下化頭尾2站應該提早施工。

蘇貞昌更提到，「我就是那時候講說要快一點，不然等你總統當完都還沒有通車，當總統就這樣來的」。他還對台下被外界視為也頗具2024競爭潛力的林佳龍說要「佳龍聽清楚喔」。全場則爆出笑聲。.

蘇貞昌這番話挑起了黨內競合的敏感神經，副總統賴清德日前出席活動時，有媒體就問到此事，賴先是一陣「呵呵呵呵呵」的笑聲，接著才說，現在其實大家都要在崗位上，把工作做好最要緊，這是國人的期待；他也稱讚「鄭文燦做的不錯呀，呵呵呵呵。」

(中時新聞網)