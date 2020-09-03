封測廠超豐（2441）受惠貿易戰轉單效應及新冠肺炎疫情備貨需求，2020年下半年營運動能持續看旺，今（3）日在買盤敲進下放量走高，最高上漲5.51％至53.6元，歷時7天順利完成填息。盤中維持近3％漲幅，領漲封測族群，成交量已較昨日倍增。

由於貿易戰及疫情致使客戶積極儲備庫存，帶動醫療、PC、NB、平板、遊戲機等需求強勁，使超豐上半年平均稼動率達約95％的滿載高檔，帶動稅後淨利12.03億元、年增達45.6％，每股盈餘（EPS）2.11元，優於去年同期1.45元，雙創同期次高。

在需求持續暢旺帶動下，超豐7月自結合併營收達12.32億元，月增3.28％、年增16.08％，改寫同期新高、亦創歷史次高。累計1～7月合併營收80.94億元，年增達23.31％，續創同期新高，營運動能持續暢旺。

展望下半年營運，超豐先前法說時表示，除了醫療相關需求略有轉弱外，其他產品需求維持強勁，預期PC需求可望填補動能，加上5G相關應用需求顯現、車用及電視市場回溫，第三季需求持續強勁、現有產能幾乎滿載，對第三季營運展望持續樂觀看待。

(時報資訊)