美股消息面：

1.美國商務部周三公布，7月工廠訂單月增6.4%，優於市場預期的增長6%。7月耐久財訂單月增11.4%，扣除運輸項目耐久品訂單月增2.6%，扣除飛機的非國防資本材訂單月增1.9%。

2.美國人力資源服務公司ADP公布，美國8月民間就業增加42.8萬個，遠不及市場預估的增加95萬個，但較7月的增加16.7萬個顯著改善。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周（截至8月28日）美國原油庫存減少936.2萬桶，遠超出市場預期的減少188.7萬桶。汽油庫存減少432萬桶，超出市場預估的減少303.6萬桶。蒸餾油庫存減少167.6萬桶，超出市場預期的減少135.7萬桶。此外，報告指出上周美國汽油需求為878萬桶/日，較前一周的916萬桶/日下滑。上周美國煉廠產能利用率下滑5.3個百分點，美國原油進口量減少65.5萬桶/日。

4.雖然最新公布的數據顯示美國原油庫存跌幅超乎預期，但也指出汽油需求下滑，以及因市場看衰煉油廠在秋季的原油需求，以及受美元反彈影響，周三油價創下逾3周新低。紐約期油收跌1.25美元或2.9%，為每桶41.51美元。倫敦布蘭特期油收跌1.15美元或2.5%，為每桶44.43美元。

5.投資人減少美元空頭部位，以及因擔心歐洲央行干預強勢歐元而賣出歐元，美元在擺脫前一天觸及的28個月低點後持續上揚，尾盤上漲0.53%，報92.741。

(時報資訊)