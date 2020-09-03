三星在周四發表該公司首款支援5G的筆記型電腦Galaxy Book Flex 5G，加強了連線與性能表現。三星表示售價與實際上市日期將另外公布。

該款為13吋二合一筆電，可隨時變身為平板電腦，重1.26公斤，1080解析度顯示器，16GB記憶體以及512GB固態硬碟，內置S Pen，有1300萬畫素攝影機，支援背光鍵盤。

三星新款5G筆電更與英特爾最新行動處理器合作，第11代Intel Core以及英特爾Iris Xe繪圖核心。

英特爾在隔夜周三首次發表第11代Core-i行動處理器Tiger Lake，採用11奈米製程以及Willow Cove核心架構，以及Iris Xe繪圖核心。

英特爾並發布筆電的Evo平台品牌，首次即與三星合作，Galaxy Book Flex 5G成為首款符合Evo要求的5G筆電。獲得Evo標章必須免族數個基本要求，例如休眠喚醒要低於一秒，快速充電30分鐘即有4小時電力等。

三星希望在新冠疫情期間能加大滿足遠距工作者的需求。根據市調機構Internationa Data分析，今年全球包括個人電腦和平板裝置將成長3.3%，總出貨量來到4億2570萬台。

(時報資訊)