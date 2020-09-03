美國蘋果iPhone新機拉貨啟動，大立光(3008)營運增溫，大立光維持8月拉貨動能與7月差不多，有可能更好一點；儘管存在華為智慧型手機銷售下滑風險，日系外資對智慧型手機規格升級的長期趨勢充滿信心，重申大立光「買進」評等，目標價為4350元，大立光盤中股價走高，一度站回3700元關卡。

大立光即將公布8月合併營收，受惠於非蘋智慧型手機品牌廠新機齊發，且受新冠肺炎疫情延遲數週上市的蘋果iPhone新機陸續啟動拉貨，讓大立光營運增溫，大立光7月合併營收46.12億元，雖然年減15.17%，但月增11.51%，擺脫6月谷底，亦優於公司原預估的「7月拉貨動能與6月差不多」，累計前7月合併營收為304.77億元，年成長3.87%。

由於部分客戶開始拉貨，大立光維持原本8月的展望，大立光表示，8月拉貨動能與7月差不多，可能有機會好一點。

美國商務部於8月17日除證實將不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證，並宣布將進一步擴大對華為的限制，切斷該公司取得商用晶片的管道，且立即生效，一道道的限縮禁令，讓華為智慧型手機銷售遭到重擊，外資對大立光今年及明年營運展望亦多趨於保守，不過，外資多看好智慧型手機鏡頭規格長期升級趨勢，並認為以大立光領先的技術，應該能夠讓公司進一步實現客戶多元化，正面看待大立光長期競爭力。

日系外資在最新報告中指出，儘管存在華為智慧型手機銷售下滑風險，我們仍然對智慧型手機鏡頭規格如：更高倍數變焦、7P/8P/9P鏡頭、超廣角、微小鏡頭、更高畫素及潛望鏡頭設計等長期升級有利趨勢充滿信心，我們預期大立光在2021年下半年到2022年間能夠恢復穩定獲利，年成長18%到25%，考量華為銷售量的風險，我們將大立光2020年到2022年每股盈餘降低4%到15%，但重申大立光「買進」評等，目標價為4350元。

(時報資訊)