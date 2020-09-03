大同(2371)法務長趙安在本周以「君子不立危牆之下」挑戰市場派。立即再引發市場派反擊，今天下午欣同和新大同將召開記者會說明將於10月21日召集大同公司2020年第一次股東臨時會。大同從9月22日起至10月21日止，停止股票過戶，會議召集事由為全面改選9席董事，包括3席為獨立董事，採用累積投票制。

市場派人士指出，趙安先生是大同的法務長，而不是林郭文艷的法務長，董事會違法當選而當選無效，是一件非常嚴重的弊案。根據法律，趙安怎麼不用法院第一、第2審的判決，說明自己所屬的董事會當選全部違法！自始無效，全部應該辭職下台，否則愧對國人理當切腹自殺。

市場派指出，從公司治理角度察看，法務長身為公司治理主管，違背了投資大眾意願，不正當行使職務，放任股東會找了一堆黑衣流氓進來圍事，這就是一種公然背信！

市場派進一步指稱，趙安個人事件發生迄今未見檢討，他卻始終交代不清楚這種動機，理由何在？連企業與家業都分不清楚，還當什麼法務長。

市場派痛斥，趙安引用台北地方法院一審判決書捕風捉影，就污衊指名市場派股東是中資、是非法，要解散競爭對手！邏輯不通，手法低劣。

(時報資訊)